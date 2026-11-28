Угорщина скасувала заборону на в’їзд і перебування в країні командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним “Мадяр”. Трирічне обмеження видалили з реєстру міграційної служби.

Про це пише Daily News Hungary з посиланням на угорське видання Magyar Hang.

Бровді є найвищим за званням військовослужбовцем угорського походження у Збройних силах України. У Росії його заочно засудили до довічного ув’язнення.

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У серпні 2025 року тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про запровадження обмежень у відповідь на удари по нафтопроводу “Дружба”. Він заявив, що командиру українського військового підрозділу, відповідального за ці атаки, заборонять в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони.

Бровді різко відреагував на рішення Будапешта, звинувативши Сіярто в захисті власних інтересів, а не суверенітету Угорщини. Він також заявив, що угорські посадовці отримують вигоду від дешевої сировини, яка підпадає під санкції.

У Міністерстві внутрішніх справ Угорщини пояснили, що Управління захисту конституції може ініціювати як запровадження заборони на в’їзд і перебування в країні, так і її скасування, якщо загроза національній безпеці більше не існує.

У разі суттєвої зміни обставин міграційна служба може скасувати обмеження або скоротити термін їхньої дії.

18 листопада міграційна служба Угорщини оприлюднила повідомлення про скасування трирічної заборони щодо Бровді та видалення відповідного запису з реєстру.

Видання Magyar Hang звернуло увагу, що рішення ухвалили ще до зустрічі прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським на Закарпатті, яка відбулася цього тижня.