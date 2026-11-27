27 листопада український скелетоніст Владислав Гераскевич повернувся до змагань після дискваліфікації на зимовій Олімпіаді. На етапі Кубка світу в німецькому Альтенберзі спортсмен представив новий шолом та форму, присвячені тимчасово окупованому Півдню України.

В інтерв’ю Deutsche Welle Владислав Гераскевич також підтримав ініціативу ЄС щодо посилення обмежень для російських спортсменів.

Новий шолом та форма Гераскевича

Гераскевич розповів, що одним із мотивів нового шолома стали українські рожеві озера. Спортсмен хоче привернути увагу міжнародної аудиторії до унікальних природних місць України.

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Водночас після дискваліфікації на Олімпіаді він не виключає, що до нього знову можуть застосувати санкції.

“Після Олімпіади я вже ні в чому не впевнений. Судячи з нинішніх правил, вони можуть дискваліфікувати тебе за будь-що, якщо захочуть”, — сказав Гераскевич.

У дизайні нової форми збірної України використали зображення рожевих озер, степів та морського узбережжя. Інверсія кольорів нагадує зображення в тепловізорі, а орнамент створений за мотивами українських витинанок. Співавтором проєкту став бренд ETNODIM.

“Сподіваюся, хтось із тих, хто це дивиться, пошукає інформацію в Google і побачить ці прекрасні краєвиди та місця в Україні. І, можливо, коли війна нарешті закінчиться, ми всі зможемо приїхати й разом відвідати ці прекрасні місця”, — розповів спортсмен.

Відео: DW Україна

Гераскевич про повернення росіян у міжнародний спорт

Ініціативу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо заборони виступів спортсменів під російським прапором на змаганнях у країнах ЄС Гераскевич назвав рішенням, яке краще ухвалити пізно, ніж ніколи.

На його думку, Міжнародний олімпійський комітет перебуває у глибокій кризі через ситуацію з поверненням росіян до міжнародних змагань.

“Ми не живемо в бульбашці. Понад 800 представників української спортивної спільноти вже загинули. Льодові арени, басейни та багато інших спортивних об’єктів в Україні зазнали атак. Тому в Україні ми не можемо відокремити спорт від політики. Так само, як і російський спорт не відокремлений від політики”, — наголосив Гераскевич.

Водночас спортсмен заявив, що не заперечує проти участі росіян у змаганнях у складі команди біженців за умови, що вони отримали відповідний статус в іншій країні та засудили війну Росії проти України.

Нагадаємо, на зимових Олімпійських іграх 2026 року Гераскевича дискваліфікували через шолом із портретами українських спортсменів, загиблих внаслідок російської агресії.