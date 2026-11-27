Європейський Союз готує нову програму кредитів та грантів на десятки мільярдів євро для заміщення американських військових спроможностей. Програму планують запустити у другій половині 2027 року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Нова програма стане продовженням SAFE обсягом 150 млрд євро, яка забезпечила країнам ЄС доступ до дешевих кредитів для невідкладних оборонних потреб.

Реклама

Реклама

Цього разу основну увагу приділять технічним та логістичним можливостям, необхідним для ведення масштабних воєнних операцій, які адміністрація Дональда Трампа скорочує в Європі.

Остаточний обсяг фінансування ще не визначено. Частину коштів планують залучити через запозичення, решту — з наступного семирічного бюджету ЄС. Параметри програми залежатимуть від консультацій із державами-членами та НАТО, а також від того, які військові спроможності США залишать у Європі або вирішать вивести.

Попри збільшення оборонних інвестицій після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, європейські країни залишаються критично залежними від США у сфері розвідки, логістики, розгортання військ та координації операцій.

Серед пріоритетних напрямів спільних інвестицій ЄС — інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, розвідка і спостереження.

Початковий проєкт бюджету ЄС на наступні сім років передбачав виділення 130 млрд євро на оборону, близько половини з яких планували спрямувати на розвиток стратегічних військових спроможностей.

Однак під час переговорів фінансування оборонної та космічної галузей скоротили на 30%. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс попередив, що це ставить під загрозу найважливіші загальноєвропейські програми та надсилає неправильний сигнал Росії.

Наразі близько 21 млрд євро кредитів за програмою SAFE залишаються незатребуваними. У ЄС очікують, що приблизно половину цієї суми запросять держави-члени, а решту спрямують на нову програму.

Країни східного флангу ЄС дедалі активніше закликають збільшити фінансування оборони.

“Дешева Європа може виявитися дуже дорогою помилкою. Безпека має свою ціну. Все просто”, — заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.