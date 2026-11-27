Кабінет Міністрів спрямував понад 600 млн грн на модернізацію медичних закладів у прифронтових регіонах. Фінансування отримають чотири лікарні Харківської та Дніпропетровської областей.

Про це 27 листопада повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Для цього уряд перерозподілив наявні бюджетні видатки на користь інвестиційних проєктів, які потребують додаткового фінансування до кінця року.

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Кошти спрямують на реконструкцію лікарняних корпусів, облаштування укриттів та будівництво приміщень для нових відділень.

За словами Корецького, попри постійні російські атаки, лікарні у прифронтових регіонах продовжують працювати. Модернізація медзакладів має забезпечити безпечні та комфортні умови для пацієнтів і медичного персоналу.