Генштаб підтвердив удари по Куйбишевському та Сизранському НПЗ у Самарській області

На аеродромі “Саваслейка” уражені три МіГ-31 і два Су-34 — Генштаб

Внаслідок атаки пошкоджені цивільні об’єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина.

Також російські війська завдали ударів по логістичних шляхах на півдні України.

Основною ціллю нічної російської атаки стала енергетична інфраструктура України — підстанції, генеруючі об’єкти, лінії електропередачі та газова інфраструктура. Руйнування зафіксовані у Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях.