Основною ціллю нічної російської атаки стала енергетична інфраструктура України — підстанції, генеруючі об’єкти, лінії електропередачі та газова інфраструктура. Руйнування зафіксовані у Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській і Полтавській областях.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Найскладніша ситуація склалася у Запоріжжі. Енергетики вживають заходів, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.
Також російські війська завдали ударів по логістичних шляхах на півдні України.
Внаслідок атаки пошкоджені цивільні об’єкти та житлові будинки. На Київщині загинула людина.
Триває ліквідація наслідків атаки та відновлення пошкоджених об’єктів.