У ніч на 25 листопада Росія атакувала Україну 112 ударними безпілотниками, серед яких були 66 реактивних Shahed. Сили ППО станом на 08:00 збили або подавили 88 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака розпочалася з 18:00 24 листопада. Безпілотники запускали з напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також з тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

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Серед запущених дронів були Shahed, “Гербера” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, ППО збила або подавила 88 безпілотників, серед них 47 реактивних Shahed.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 18 локаціях, падіння уламків збитих дронів — ще на 13.

Станом на 08:00 атака тривала, у повітряному просторі залишалися кілька російських безпілотників.