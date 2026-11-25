Президент США Дональд Трамп заявив, що не встановлював дедлайну для укладення мирної угоди між Україною та Росією. На слова Володимира Зеленського про те, що американські переговорники хочуть досягти домовленості до січня, Трамп відреагував сміхом.

Про це президент США сказав в інтерв’ю New York Post.

Коли Трампа запитали про заяву Зеленського, що представники США прагнуть укласти мирну угоду між Москвою та Києвом до січня, він засміявся і перепитав: “Хто це сказав?”

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Після цього президент США заявив, що не працює за конкретним графіком.

“Я не обмежений жодними термінами. Я просто хотів би, щоб це закінчилося. Я хотів би, щоб це завершилося сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож побачимо, що станеться”, — сказав Трамп.

Трамп: готовність сторін змінюється

За словами американського президента, проблема полягає в тому, що Москва та Київ не завжди одночасно готові до домовленостей.

“Іноді Путін виглядає готовим, а Зеленський — ні. Іноді Зеленський дуже хоче завершити це, а Путін не готовий. Залежить від дня”, — заявив Трамп.

Таким чином, президент США фактично заперечив, що встановлював січень як жорсткий термін для досягнення мирної угоди.

Зеленський раніше говорив про бажання США домовитися якнайшвидше

Зеленський напередодні заявив, що американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть досягти мирної домовленості “якнайшвидше” і в ідеалі — до січня.

Водночас український президент наголошував, що Київ також хоче завершення війни, але не готовий погоджуватися на мир лише за рахунок України.

Трамп, зі свого боку, у розмові з New York Post дав зрозуміти, що не вважає себе зв’язаним конкретною датою та покладає відповідальність за темп переговорів на обидві сторони.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Володимир Зеленський заявив: американські представники Джаред Кушнер і Стів Віткофф прагнуть досягти мирної угоди між Україною та Росією “якнайшвидше” і в ідеалі — до січня. Водночас президент України наголосив, що Київ не погодиться на мир лише за рахунок українських поступок.