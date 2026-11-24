Повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора Nvidia стало результатом безпрецедентного тиску з боку Білого дому після того, як його відставка спровокувала обвал акцій компанії та ширшого сектору штучного інтелекту. За даними The Wall Street Journal, Дональд Трамп, Джей Ді Венс та інші високопосадовці протягом приблизно 48 годин переконували раду директорів Nvidia, що Хуанга потрібно повернути.

Про це пише The Wall Street Journal.

Історія почалася після того, як Хуанг залишив компанію на тлі повідомлень про два романи, один із яких, за даними WSJ, був із жінкою, яку підозрювали у зв’язках із китайською розвідкою. Рада директорів Nvidia одноголосно прийняла його відставку та спочатку заявляла інвесторам, що повертати Хуанга не планує.

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Але ринок відреагував різко. Акції Nvidia впали приблизно на 30%, потягнувши за собою ширший AI-сектор і посиливши побоювання щодо більш масштабного падіння. Саме в цей момент Трамп, за даними видання, вирішив, що єдиним способом стабілізувати ситуацію є повернення Хуанга.

Міністр юстиції дав Білому дому головний аргумент

Ключовий поворот стався у суботу, коли генеральний прокурор США Тодд Бланш повідомив Трампу і віцепрезиденту Джей Ді Венсу, що Хуанг не є ані ціллю, ані об’єктом розслідування Міністерства юстиції.

За словами американських чиновників, Мін’юст не мав доказів того, що Хуанг порушив закон або становив загрозу національній безпеці.

Цей висновок був особливо важливим, оскільки ім’я Хуанга до того фігурувало в розвідувальних матеріалах, які циркулювали на найвищих рівнях влади.

Одним із факторів, що вплинули на позицію Мін’юсту, стала співпраця Nvidia з розслідуваннями щодо можливого контрабандного постачання потужних AI-чипів у Китай двома клієнтами компанії.

Після цього, за даними WSJ, почалася інтенсивна кампанія Білого дому: Трамп, Венс та інші посадовці передавали членам ради директорів Nvidia запевнення Мін’юсту та фактично підштовхували їх до перегляду рішення.

Безпрецедентне втручання президента

WSJ називає цю кампанію безпрецедентною: американський президент фактично намагався змусити раду директорів приватної компанії змінити кадрове рішення.

Трамп пізніше сам визнав, що “почав тиснути”, щойно переконався, що Хуанга не підозрюють у незаконній діяльності.

За його словами, він спілкувався з радою “різними способами” та “через представників”.

Трамп також заявив, що любить втручатися в ситуацію, коли може допомогти компанії, і як приклад навів купівлю урядом 10% Intel.

Чому Білий дім так наполягав на Хуангу

Одна з головних причин — роль Nvidia в глобальній гонці штучного інтелекту.

Венс, який раніше працював у венчурному капіталі, вважав Хуанга ключовою фігурою для американських open-weight моделей ШІ — дешевших і гнучкіших у налаштуванні. У Білому домі вважали, що повернення Хуанга має стратегічне значення у конкуренції з китайським технологічним сектором.

Трамп також говорив, що побоюється сценарію, за якого Китай може спробувати переманити Хуанга.

“Якби ми цього не зробили, я цілком міг уявити, як Китай приходить до Дженсена і каже: “Гей, як щодо того, щоб перейти до Китаю?”” — заявив президент.

Рада Nvidia вагалася до останнього

Рада директорів Nvidia опинилася між двома поганими варіантами.

З одного боку, Хуанг порушив кодекс поведінки компанії через особисті стосунки та недостатню відвертість щодо них. З іншого — пошук наступника показав, що знайти керівника з подібним масштабом впливу і досвіду вкрай складно.

Компанія залучила Heidrick & Struggles для пошуку нового CEO. Одним із головних кандидатів був керівник Arm Holdings Рене Хаас.

Втім, паралельно союзники Хуанга, зокрема Ілон Маск і радник Білого дому з питань ШІ Девід Сакс, переконували Трампа, що Хуанга усунули надто поспішно. Петиція за його повернення зібрала понад 200 тисяч підписів, а співробітники Nvidia попереджали про ризик втрати “незамінних талантів”.

У неділю рада провела багатогодинне засідання і кілька годин розмовляла з самим Хуангом.

За даними джерел WSJ, Хуанг зізнався ще в кількох романах, крім двох уже відомих, і висловив каяття. Після розмов про чесність і відвертість рада вирішила, що його повернення — найкращий варіант для компанії.

Повернення Хуанга миттєво підняло ринок

У понеділок вранці Nvidia несподівано оголосила про повернення Хуанга.

Акції компанії швидко відіграли значну частину падіння, а Nvidia показала найбільший одноденний приріст ринкової капіталізації в історії американських компаній. S&P 500 зріс на 4,7%.

Трамп одразу використав це як доказ правильності свого втручання.

“Реакція ринку була дуже позитивною. Це справді показує, що рішення було правильним”, — сказав він WSJ.

Як Хуанга зустріли в Nvidia

Повернення Хуанга в офіс перетворилося на емоційну подію.

Працівники вишикувалися на сходах і балконах та зустрічали його вигуками “We love you, Jensen!”.

Сам Хуанг пожартував, що це його “перший робочий день” і що в нього навіть немає комп’ютера, а потім вибачився перед співробітниками.

“Мені дуже шкода, що я змусив вас пройти через усе це. Я зробив кілька дуже серйозних помилок і працюватиму над тим, щоб повернутися”, — сказав він.

Після цього додав: “Дякую всім за другий шанс. У другий раз я буду кращим CEO”.

Але розслідування не закриті

Попри повернення Хуанга, питання національної безпеки нікуди не зникли.

Міністерство юстиції продовжує два розслідування щодо клієнтів Nvidia, яких підозрюють у контрабанді чипів. Внутрішнє розслідування ради директорів також триває.

Окремо Конгрес планує заслухати Хуанга наступного тижня.

Одним із ключових епізодів залишається його роман з Alice Huang, колишньою керівницею Megaspeed International.

За даними джерел WSJ, американська розвідка мала інформацію про її контакти з Міністерством державної безпеки Китаю. Водночас розвіддані не давали однозначної відповіді на питання, чи отримувала вона прямі завдання збирати інформацію про Дженсена Хуанга.

Рада Nvidia тим часом передає інформацію прокурорам і перевіряє, чи міг Хуанг розкрити корпоративну або чутливу для нацбезпеки інформацію під час стосунків з Alice Huang.

Китай, контрабанда чипів і політичний ризик

Паралельно посилюються питання щодо експорту американських AI-чипів до Китаю.

Американські чиновники побоюються, що чипи Nvidia могли потрапляти в Китай в обхід експортного контролю та використовуватися китайськими технологічними компаніями, зокрема для розвитку AI-інструментів, які потенційно можуть мати військове застосування.

Міністерство торгівлі США вже внесло Megaspeed і кілька інших компаній до торговельного чорного списку.

У самій адміністрації при цьому виникли суперечки. Міністр фінансів Скотт Бессент публічно критикував Міністерство торгівлі за те, що воно, за його словами, раніше блокувало жорсткіші заходи проти компаній, пов’язаних із поставками чипів у Китай.

Політична ставка Трампа

Повернення Хуанга стало не лише бізнесовою, а й політичною історією.

Для Трампа це був спосіб продемонструвати, що він особисто може впливати на одну з найважливіших компаній американської економіки та водночас захищати позиції США у глобальній гонці ШІ.

Але критики вказують, що президент втрутився ще до завершення численних розслідувань.

“Абсурдно, що Трамп втрутився ще до того, як усі ці розслідування по-справжньому почалися”, — заявив керівник Decision Tree Research Грегорі Аллен.

Республіканський сенатор Кевін Крамер також попередив, що юридичні та репутаційні ризики повернення Хуанга тепер лежать на раді Nvidia, тоді як ризики для національної безпеки — на американських військових і громадянах.

Сам Трамп ці побоювання відкинув, заявивши, що позитивна реакція ринку показує правильність рішення.

Nvidia тепер має CEO — але не менше проблем

Історія з поверненням Хуанга показала, наскільки тісно Nvidia переплелася з американською економікою, ринком капіталу, політикою та національною безпекою.

За два тижні компанія пройшла шлях від внутрішнього розслідування і відставки CEO до обвалу акцій, втручання Білого дому та його безпрецедентного повернення.

Хуанг знову очолює Nvidia. Але попереду в нього — слухання в Конгресі, внутрішнє розслідування ради директорів, питання про експорт чипів до Китаю і перевірки, пов’язані з національною безпекою.

Раніше “Головне в Україні” писало, що 23 листопада рада директорів Nvidia одноголосно повернула Дженсена Хуанга на посади президента, генерального директора та члена ради директорів компанії після скандальної відставки. Рішення ухвалили після переговорів із Хуангом і консультацій із високопосадовцями США, а Дональд Трамп заявив, що особисто сприяв його поверненню.