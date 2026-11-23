У вівторок, 24 листопада, в Україні прогнозують сніг, ожеледицю та сильний вітер із поривами до 20 м/с. У Сумській, Полтавській та Харківській областях вночі очікується значний мокрий сніг із налипанням.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності — жовтий. Уночі в центральних, східних і південних областях, а вдень також у західних регіонах прогнозують пориви вітру 15–20 м/с.

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Упродовж доби в Україні буде хмарно. Вночі в південних, східних та більшості центральних областей очікуються помірні дощ і мокрий сніг. У Полтавській, Харківській та Сумській областях прогнозують значний мокрий сніг із налипанням, на решті території місцями пройде невеликий сніг.

Удень невеликий сніг очікується майже по всій Україні, крім південних областей. У Карпатському регіоні сніг буде помірним. На дорогах більшості регіонів, за винятком півдня, місцями утвориться ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7–12 м/с, із поривами до 15–20 м/с в окремих регіонах.

Температура повітря вночі та вдень становитиме від -3 °C до +2 °C. На південному сході, а вдень і на півдні країни очікується +1…+6 °C. У Карпатах протягом доби прогнозують -5…-10 °C.