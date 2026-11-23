23 листопада внаслідок кількох атак російських безпілотників на Київ постраждали шестеро людей. Серед них — 32-річний іноземець.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Основні влучання припали на центральну частину столиці — Подільський та Печерський райони. Наслідки російських атак також зафіксували у Святошинському та Голосіївському районах.

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За даними прокуратури, п’ятеро людей постраждали у Печерському районі, ще одна людина — у Голосіївському. У постраждалих діагностували черепно-мозкові травми та осколкові поранення.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.