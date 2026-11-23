Росія пригрозила Естонії економічними наслідками через рішення закрити пункти пропуску на спільному кордоні з 1 грудня. Москва також звинуватила Таллінн у нібито наданні свого повітряного простору українським безпілотникам для атак на територію РФ.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС із посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

23 листопада до російського МЗС викликали тимчасового повіреного у справах Естонії Марека Юхтегі. Йому висловили протест через звинувачення Росії у невдалій спробі підпалу підприємства військово-промислового комплексу поблизу Таллінна та рішення естонського уряду закрити прикордонні пункти пропуску з 1 грудня.

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У російському міністерстві назвали звинувачення Естонії безпідставними та заявили, що закриття кордону “бумерангом повернеться Таллінну та його союзникам”, завдавши удару по економіці.

Крім того, МЗС РФ звинуватило Естонію в негласному наданні свого повітряного простору для прольоту українських безпілотників, які здійснюють атаки на північно-західні регіони Росії. У Москві стверджують, що неодноразово фіксували такі випадки та мають відповідні докази.

Російське зовнішньополітичне відомство також заявило, що дії Естонії перебувають “на межі розв’язання відкритої війни з Росією”.

Окремо Москва звинуватила естонську владу у спробах перешкоджати пересуванню російських вантажних суден у Балтійському морі з метою запровадження морської блокади РФ.