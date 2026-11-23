Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що найближчим часом відвідає Закарпатську область України. Метою поїздки він назвав підтримку угорської національної меншини, яка проживає в регіоні.

Про це пише Reuters.

Мадяр зазначив, що від початку війни жоден прем’єр-міністр Угорщини не відвідував угорців Закарпаття.

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“Жоден прем’єр-міністр Угорщини не відвідував угорців на Закарпатті від початку війни. Незабаром це зміниться, коли я повернуся на Закарпаття як прем’єр-міністр після мого візиту туди у 2024 році, коли я був в опозиції”, — заявив він.

Питання прав угорської меншини на Закарпатті залишається одним із джерел напруженості між Києвом і Будапештом. Угорщина неодноразово заявляла про обмеження культурних, освітніх та мовних прав етнічних угорців в Україні.

Водночас Мадяр зайняв менш конфронтаційну позицію щодо Києва, ніж його попередник Віктор Орбан. У жовтні він оголосив, що домовився з президентом України Володимиром Зеленським про перезавантаження двосторонніх відносин.

Попри це, угорський прем’єр неодноразово наголошував, що Будапешт не постачатиме Україні зброю, та вимагав прогресу в питанні прав угорської меншини.

Мадяр також заявив, що переговори щодо наступного семирічного бюджету Європейського Союзу та фінансової підтримки України потрібно проводити окремо.

“Є політичні сили, які хотіли б, щоб переговори зосередилися на тому, як наступний семирічний бюджет Європейського Союзу пов’язаний із фінансуванням України. Позиція угорського уряду чітка: ці два питання слід розглядати окремо”, — сказав він.

За словами Мадяра, 23 листопада він планує обговорити майбутній бюджет ЄС із колегами з Чехії, Польщі та Словаччини під час зустрічі у Братиславі. Він також заявив, що Угорщина не може прийняти останню пропозицію голови Європейської ради Антоніу Кошти щодо наступного бюджету ЄС, оприлюднену в суботу.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав передбачити в бюджеті ЄС із 2028 року збільшення оборонних витрат, підвищення конкурентоспроможності та участь усіх країн Союзу в підтримці України. Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив Мерца в “шантажі” через пов’язування фінансування України з бюджетними переговорами.

У грудні минулого року ЄС погодив кредит Україні на 90 млрд євро. Словаччина, Чехія та Угорщина відмовилися від участі в ньому й заявили, що не планують долучатися до нового кредиту.