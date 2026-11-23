У Слов’янську внаслідок російських ударів загинули чоловік і жінка, ще п’ятеро людей дістали поранення. За минулу добу по лінії фронту та житловому сектору Донеччини зафіксували 1630 ударів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін та МВС України.

Російські війська п’ять разів били по Слов’янську авіабомбами КАБ-500 і УМПБ Д-30 СН, а також FPV-дронами. Ще в одному випадку тип озброєння встановлюється.

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Унаслідок атак у місті пошкоджені вісім багатоповерхових будинків і автомобіль.

По Ясногірці Краматорської громади російські війська вдарили FPV-дроном. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджена адміністративна будівля.

Загалом за добу російські війська сім разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Крім того, поліція встановила наслідки обстрілів за 21 листопада: одна цивільна людина загинула у Степанівці, ще одна була поранена в Райгородку.

З лінії фронту за добу евакуювали 529 людей, серед них 28 дітей.

Зруйнований багатоповерховий будинок у Слов’янську після російського обстрілу / Фото: МВС України