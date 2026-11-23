На Київщині рятувальники дістали з-під завалів літню жінку, яка провела під руїнами 22 години. Її знайшли після того, як надзвичайники почули з-під бетонних плит ледь чутний голос.

Про це повідомили в ДСНС.

Жінка перебувала у квартирі на першому поверсі. Щоб дістатися до неї, рятувальники вручну та за допомогою важкої інженерної техніки шар за шаром розбирали п’ять поверхів зруйнованого будинку.

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Коли надзвичайники нарешті дісталися до жінки, вони запитали її ім’я.

— Як вас звати?

— Мене звуть Валентина… — ледь чутно відповіла вона.

Після 22 годин під завалами жінку вдалося визволити. Її передали бригаді екстреної медичної допомоги.

Раніше рятувальники також дістали з-під завалів маленького Давида.

Рятувальники розбирають завали зруйнованого будинку в Димері за допомогою важкої техніки / Фото: ДСНС Київщини

Раніше “Головне в Україні” писало, що в Димері Київської області кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до 11. Рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку тіло ще однієї людини, пошуково-рятувальна операція тривала.