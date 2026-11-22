У селищі Димер Київської області під час пошуково-рятувальних робіт на місці російського удару по житловій п’ятиповерхівці рятувальники знайшли та дістали з-під завалів живу дитину. Раніше ДСНС повідомила про трьох загиблих унаслідок атаки.

Про порятунок дитини повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко.

Під час розбирання завалів зруйнованого житлового будинку в Димері рятувальникам вдалося знайти живу дитину.

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“Під час пошуково-рятувальних робіт в Димері рятувальники дістали живу дитину!” — повідомив Ткаченко.

Інших подробиць про стан врятованої дитини він наразі не навів.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з-під завалів будинку дістали тіла трьох загиблих.

Особу двох жертв встановили: це жінка 1978 року народження та підліток 2008 року народження.

За інформацією ДСНС, пошуково-рятувальну операцію ускладнюють постійна загроза повторних російських атак і повітряні тривоги, через які роботи доводиться призупиняти.

До розбирання зруйнованих конструкцій залучено важку інженерну техніку. На місці працюють рятувальники, кінологи, піротехніки та психологи ДСНС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.