У селищі Димер Київської області кількість загиблих внаслідок російського удару по п’ятиповерховому житловому будинку зросла до двох, серед них 18-річний юнак. Ще четверо людей постраждали, а рятувальники продовжують пошуки 11 осіб, зокрема двох дітей, які не виходять на зв’язок.

Про це повідомив Тимур Ткаченко, а також ДСНС.

Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей, серед яких одна дитина.

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Як повідомив Ткаченко, до лікарні звернувся чоловік 1977 року народження. Його госпіталізували з попереднім діагнозом — закрита черепно-мозкова травма.

За інформацією ДСНС, наразі рятувальники розшукують 11 людей, зокрема двох дітей, які не виходять на зв’язок.

На місці російського удару тривають пошуково-рятувальні роботи. Також працюють психологи ДСНС, які надають необхідну допомогу.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.