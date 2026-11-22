У селищі Димер Київської області після російського удару дроном по п’ятиповерхівці 14 людей не виходять на зв’язок, під завалами можуть залишатися люди. Президент Володимир Зеленський також повідомив, що за тиждень Росія атакувала 20 регіонів України тисячами дронів, авіабомб і ракет, та закликав США дозволити передачу оплачених партнерами ракет для Patriot.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про перебіг рятувальної операції у Димері на Київщині та масштаби російських повітряних атак за останній тиждень.

За словами глави держави, від ранку 22 листопада у Димері триває пошуково-рятувальна операція після удару російського безпілотника по п’ятиповерховому житловому будинку.

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Унаслідок атаки частково зруйновано один із під’їздів.

Рятувальники евакуювали дев’ятьох людей та локалізували пожежу. Водночас під завалами ще можуть перебувати люди.

“Дев’ять людей уже евакуювали та локалізували пожежу. Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок”, — повідомив Зеленський.

На місці працюють усі необхідні служби.

Президент також повідомив, що внаслідок російського удару керованими авіабомбами по житлових будинках у Запоріжжі поранення дістала дитина.

Росія атакувала 20 регіонів України за тиждень

За словами Зеленського, протягом останнього тижня під російськими ударами перебували 20 регіонів України.

За цей час російські війська застосували:

Близько 2700 безпілотників.

Майже 1460 керованих авіабомб.

165 ракет різних типів.

Президент зазначив, що значну частину застосованих ракет становили балістичні, зокрема північнокорейського виробництва.

За словами Зеленського, Росія постійно допомагає Північній Кореї модернізувати ці ракети, щоб підвищити точність їхніх ударів.

Зеленський закликав США дозволити передачу ракет для Patriot

На тлі масштабних російських атак президент звернув увагу на затримки в постачанні Україні засобів протидії балістичним ракетам.

“На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України. Потрібно посилювати наш захист”, — наголосив Зеленський.

Він закликав Сполучені Штати дозволити передачу ракет до зенітних ракетних комплексів Patriot, які партнери вже оплатили в межах програми PURL.

Президент також підкреслив необхідність подальшого фінансування цієї ініціативи.

“Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до “петріотів”, які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики”, — заявив глава держави.

Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають Україні зміцнювати протиповітряну оборону.