Президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін намагався використати тристоронній саміт із Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном для перегляду світових кордонів та розподілу сфер впливу, однак не досяг бажаного результату. Водночас український президент допускає зустріч із лідерами США та Росії на саміті G20, але наголошує, що реальні гарантії безпеки для України досі не оформлені.

Про це, як пишуть українські медіа, Володимир Зеленський заявив у суботу, 21 листопада, відповідаючи на запитання журналістів щодо міжнародних переговорів, перспектив завершення війни, гарантій безпеки та дипломатичних призначень.

Президент також розповів про можливість досягнення домовленостей до Різдва, підготовку нових гуманітарних місій на окупованих територіях та кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах.

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Путін хотів нової Ялти, але не отримав переділу світу

Коментуючи зустріч Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в китайському Шеньчжені, Зеленський висловив переконання, що російський президент розраховував на домовленості, подібні до рішень Ялтинської конференції 1945 року.

За словами глави держави, головною метою Путіна був перегляд кордонів і розподіл світу на сфери впливу.

“Кажуть, Ялта-2 не вийшла у Путіна… Ну, передусім, дійсно це була не Ялта. Друге, чи Путін хотів реально Ялти? Так, в якому сенсі? В сенсі переділу світу, зміни кордонів”, — заявив Зеленський.

На його думку, реалізувати такий сценарій не вдалося, зокрема через позицію Китаю.

“Китай не дав себе затягнути, США, я не знаю, що там відбувалося між ними в двосторонці з Росією, але про Україну не йшлося, публічно нічого не було. Тобто, зміни кордонів світу не вийшло. Така позиція, така стратегія була у Путіна”, — сказав президент.

Зеленський також прокоментував можливі історичні паралелі із завершенням Другої світової війни.

Він зазначив, що якби йшлося про прагнення знову закріпити перемогу над фашизмом, учасниками такого саміту мали б бути США, Європа та Україна, але не Росія.

Президент назвав результати зустрічі невдалими для Москви та пов’язав подальші російські удари по Україні з реакцією Путіна на відсутність очікуваних домовленостей.

“Я думаю, що саміт був для Росії дуже невдалим. Окрім того, що не зміг Путін отримати результати, ми бачили його реакцію. Реакцію, на жаль, ми бачили в Україні. Вночі був масовий обстріл, 111 ракет”, — сказав Зеленський.

Він додав, що Росія вкотре продемонструвала характер своїх дій.

“Якби Путін хотів знов світу нагадати, хто він такий, ми й не забували, що він терорист і вбивця”, — наголосив український президент.

Зеленський допускає тристоронню зустріч на G20

Президент України вважає можливим проведення переговорів із Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на полях саміту G20, запланованого на грудень.

Водночас офіційного запрошення на саміт Україна поки не отримала.

За словами Зеленського, найближчим часом радники з питань національної безпеки мають провести додаткові консультації для підготовки майбутніх переговорів.

Контакти можуть відбутися як у відеоформаті, так і під час особистих зустрічей.

“Наші радники по безпеці будуть мати ряд контактів, може в відеоформаті, може ще офлайн. Ми подивимося для того, щоб підготувати адженду, тобто зміст для зустрічі, і підготувати ауткам, тобто результат цієї зустрічі — максимальний, середній, мінімальний”, — пояснив президент.

Він наголосив, що учасники консультацій повинні визначити, яких результатів можна досягти для деескалації та наближення завершення війни.

Лише після підготовки відповідних пропозицій можна буде визначати дату й місце зустрічі на рівні лідерів.

Зеленський також повідомив, що низка світових лідерів запропонувала американській стороні офіційно запросити Україну на саміт G20.

“Ми поки що офіційного запрошення від Америки не отримували. Безумовно, якщо вони нас запросять, ми будемо брати участь. Чи може бути така тристороння зустріч на полях G20? Я впевнений, що може бути”, — заявив президент.

Він визнав, що частина американських конгресменів негативно ставиться до можливого запрошення Путіна на саміт.

Однак, на думку Зеленського, участь України та проведення переговорів трьох лідерів могли б змінити ставлення до такої ініціативи.

“Якщо є можливість на G20 тристоронню зустріч на рівні лідерів організувати, я впевнений, що всі підтримують”, — наголосив глава держави.

США хочуть результату до Різдва

Окремо Зеленський розповів про переговори з американськими представниками, які відбулися в Берліні.

За словами президента, американська сторона висловила бажання досягти результатів у врегулюванні війни ще до Різдва.

“Вони говорили, що дуже хочеться все це зробити ще до Різдва. Вони запитали, що я думаю. Я їм сказав: до Різдва безумовно, можемо раніше, давайте робити раніше”, — розповів Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в якнайшвидшому досягненні реальних домовленостей.

“Чим раніше можемо зробити якийсь результат, тим краще збережемо людей”, — зазначив він.

Водночас конкретної дати можливих переговорів на рівні лідерів поки немає.

Гарантій безпеки за зразком статті 5 НАТО Україні поки не запропонували

Ще однією темою спілкування із журналістами стали майбутні гарантії безпеки для України.

Зеленський заявив, що українська сторона наразі не отримувала офіційних пропозицій, які передбачали б механізм колективного захисту, подібний до статті 5 Північноатлантичного договору.

Президент закликав насамперед визначити, що саме мають на увазі партнери, коли говорять про гарантії “на кшталт п’ятої статті НАТО”.

“П’ята стаття — це колективний захист. Для України це незрозуміло, бо немає поки що повної відповіді. Що це за “колектив”? Як він буде захищати і чи готовий цей “колектив” буде нанести відсіч агресору?” — поставив запитання Зеленський.

За його словами, Україна повинна отримати не лише політичні заяви про підтримку, а й чітко визначені зобов’язання партнерів.

Такі домовленості мають бути оформлені документально, із конкретними механізмами реагування на можливу нову агресію.

“Ці питання повинні не просто красномовно звучати, а бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачу”, — наголосив президент.

Україна пропонує нові гуманітарні місії на окупованих територіях

Зеленський також повідомив, що Україна передала американській стороні пропозицію щодо організації нових гуманітарних місій для евакуації жителів населених пунктів Херсонської та Запорізької областей.

За його словами, ініціатива виникла після успішного проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках на Херсонщині.

Українська сторона підготувала оновлений перелік населених пунктів, жителі яких потребують допомоги з евакуацією.

У Херсонській області до списку включили Раденськ, Костогризове, Голу Пристань, Стару Збур’ївку, Нову Збур’ївку, Гладківку, Великі Копані, Кардашинку та Велику Кардашинку.

Олешки також залишаються у переліку, однак гуманітарну операцію там, за словами президента, вже проведено.

У Запорізькій області пропонується організувати місії в Маячці, Златополі, Дніпрорудному, Кам’янському, Верхній Криниці та Василівці.

“Оновлений список такий, який ми передали омбудсмену і американській стороні”, — повідомив Зеленський.

Президент не уточнив термінів можливого проведення нових евакуаційних операцій.

Зеленський назвав кандидатів на посаду посла України у США

Під час спілкування із журналістами президент також торкнувся кадрових змін у дипломатичному корпусі.

За його словами, Міністерство закордонних справ готує пропозиції щодо призначення послів у низці країн, зокрема у Сполучених Штатах.

Зеленський очікує фінального звіту від міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

“І там будуть деякі зміни. І, безумовно, там буде рішення по послу України в США. І не тільки в США, а й в ключових країнах можуть бути також деякі зміни”, — зазначив президент.

Серед можливих кандидатів на посаду посла України у Вашингтоні він назвав колишню посолку Оксану Маркарову, експрем’єрку Юлію Свириденко, першого заступника керівника Офісу президента Сергія Кислицю, колишніх міністрів закордонних справ Дмитра Кулебу та Павла Клімкіна, а також чинного главу МЗС Андрія Сибігу.

На думку президента, кожен із цих дипломатів і політиків має достатній рівень для роботи на такій посаді.

“Чи може бути Оксана Маркарова послом? Її рівень достатній? Може бути”, — сказав Зеленський.

Він також підтвердив, що розглядається кандидатура Юлії Свириденко.

“Також високий рівень у Сергія Кислиці. Також Дмитро Кулеба може бути послом у США. Клімкін також не викликає у мене запитань. Я думаю, також рівень сьогоднішнього нашого міністра закордонних справ Андрія Сибіги підходить до таких викликів”, — зазначив глава держави.

Зеленський не виключив і призначення військового, який має значний досвід та високий рівень володіння англійською мовою.

Раніше серед кандидатів також розглядали заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

Однак, за словами Зеленського, той відмовився від пропозиції та висловив бажання повернутися на фронт.

“Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: “На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду”, — розповів президент.

Консультації щодо кандидатури нового посла України у США триватимуть.

Нагадаємо, 3 серпня Зеленський підписав указ № 696/2026 про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України у Сполучених Штатах.

Стефанішина повідомила, що ухвалила рішення залишити посаду через особисті обставини.