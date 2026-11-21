Внаслідок російського удару по Кривому Рогу загинули семирічний хлопчик Тихон та працівниця екстреної медичної допомоги, ще 58 людей дістали поранення. Серед постраждалих — шестеро дітей, зокрема двоє братів загиблого хлопчика, а також його батько.

Про наслідки російської атаки повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, ліквідація наслідків удару по Кривому Рогу триває ще з вечора 20 листопада. Російські війська атакували цивільну частину міста, де, як наголосив президент, немає і ніколи не було військових об’єктів поблизу.

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Внаслідок обстрілу загинули двоє людей — працівниця екстреної медичної допомоги та семирічний хлопчик Тихон, який народився у 2019 році.

“Більша частина його життя минула, на жаль, у час такої війни. І росіяни його вбили своїм ударом”, — зазначив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

За оновленими даними, поранення дістали 58 людей, серед них шестеро дітей.

Серед постраждалих — чотирирічний Матвій та одинадцятирічний Платон, рідні брати загиблого Тихона. Також поранений їхній батько.

“Лікарі роблять усе, щоб їм допомогти. Росія воює проти життя, і не може бути цьому жодного виправдання”, — наголосив президент.

Внаслідок атаки в Кривому Розі пошкоджено житлові будинки, офіси та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Зеленський також повідомив, що російських ударів зазнали міста й села Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Рівненської, Чернігівської областей, а також Миколаїв і Запоріжжя. У Сумській області під удар потрапила залізнична станція.

Президент закликав міжнародних партнерів відповідати на кожну таку атаку конкретною допомогою Україні.

“Потрібно, щоб у відповідь на кожен такий удар була реальна допомога Україні — реальні пакети підтримки, додаткові сили для нашої ППО, підтримка у відновленні”, — заявив Зеленський.

Він також наголосив на необхідності посилення тиску на Росію, щоб припинити вбивства та війну.

“Світ може її зупинити”, — підкреслив президент.