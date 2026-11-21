Президент України Володимир Зеленський назвав Володимира Путіна “вбивцею” у відповідь на заяву Дональда Трампа, який під час візиту до Китаю назвав російського лідера своїм другом. За словами Зеленського, такі висловлювання свідчать про те, що Путін не відчуває достатнього тиску.

Як повідомляє BBC, Зеленський прокоментував слова американського президента в інтерв’ю CNN після тристоронньої зустрічі Дональда Трампа, Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Китаї.

Перед зустріччю в четвер Трамп назвав Путіна своїм “другом” і заявив, що вони мають “чудові відносини протягом багатьох років”.

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У відповідь Зеленський наголосив, що американський президент сам вирішує, як називати російського лідера, однак для України Путін залишається ворогом.

“Це справа президента США, як називати Путіна. Але для нас він ворог. Для нас він убивця”, — заявив Зеленський.

Український президент додав, що таке ставлення до Путіна поділяють багато людей у світі.

“Я думаю, для більшості людей у світі він убивця, тому що він убиває. До речі, він убиває щодня і щоночі”, — сказав Зеленський.

На його думку, коли про Путіна говорять як про друга, це означає, що російський президент не відчуває достатнього тиску.

Тим часом Трамп продовжує стверджувати, що Путін зацікавлений у завершенні війни.

У п’ятницю, спілкуючись із журналістами в Білому домі, американський президент заявив, що російський лідер “дуже хотів би закінчити війну”.

“Вони обоє хочуть її закінчити, і дуже добре, що в мене є такі відносини”, — сказав Трамп, маючи на увазі Зеленського та Путіна.

Він також повторив, що вважає Путіна своїм другом, однак не зміг сказати, чи є російський президент другом Сполучених Штатів.

Ці заяви пролунали на тлі нових масштабних російських атак на Україну.

За даними BBC, унаслідок ракетних і дронових ударів по Кривому Рогу загинули двоє людей, серед яких хлопчик, ще 52 людини дістали поранення.

Крім того, в Харківській області постраждали 11 людей, а в Рівненській — одна людина.

У п’ятницю російські війська також завдали ударів по мостах у Києві та залізничних станціях на заході України. За повідомленням BBC, загинули щонайменше дев’ятеро людей.

Зеленський назвав цю атаку найбільшою від початку року. За його словами, Росія застосувала 110 ракет, зокрема 27 балістичних, і понад 400 безпілотників.

На тлі цих ударів Польща повідомила про порушення свого повітряного простору російськими ракетами та безпілотником.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, одна з крилатих ракет впала поблизу населеного пункту Новий Липовець приблизно за 50 кілометрів від українського кордону.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив BBC, що ракети мають системи наведення, тому малоймовірно, що вони відхилилися від курсу через роботу українських засобів радіоелектронної боротьби.

“Це війна в Європі, яка впливає на нашу безпеку”, — наголосив Сікорський.

У Варшаві назвали інцидент провокацією з боку Москви. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте засудив серйозні порушення повітряного простору Польщі та повідомив, що Альянс піднімав у повітря винищувачі.

Росія ці інциденти не коментувала.