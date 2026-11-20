Співзасновник Nvidia Дженсен Хуанг роками використовував публічні приниження, образи та погрози як частину свого стилю управління, стверджують нинішні й колишні працівники компанії. За даними The New York Times, ще у 2000-х Nvidia укладала конфіденційні угоди з колишніми топменеджерами, які скаржилися на його поведінку.

Про це пише The New York Times, посилаючись на понад десяток нинішніх і колишніх співробітників, судові документи, електронні листи та інші матеріали за більш ніж 20 років.

За словами співрозмовників видання, Хуанг регулярно критикував підлегли в присутності колег, переходив на особисті образи та використовував жорсткі висловлювання.

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Одному керівнику він, за словами свідка, заявив, що його мати мала зробити аборт. Іншому співробітнику погрожував відірвати руки й забити ними його до смерті, а ще одному — “зняти верхівку голови” і “помочитися на мозок”.

“Я краще замучу вас до величі, тому що вірю у вас”, — казав Хуанг в одному з публічних виступів.

Nvidia виплатила понад $1 млн після скарги топменеджера

У 2004 році до Nvidia прийшов Майкл Вінстон, який очолив кадровий напрям компанії.

За його словами, невдовзі він зіткнувся з поведінкою Хуанга, яку назвав “найбільш словесно агресивною, загрозливою та залякувальною” за всю свою кар’єру.

Вінстон стверджував, що під час однієї з дводенних зустрічей Хуанг публічно принижував співробітників і погрожував їм насильством.

“Ви повинні це зробити, інакше я вирву ваше довбане серце і розтопчу його”, — нібито сказав Хуанг під час однієї з таких зустрічей.

За записами Вінстона, він попередив Хуанга, що така поведінка може створити для Nvidia юридичні ризики. Хуанг, за його словами, захищав публічне приниження як своєрідний “обряд посвяти” для нових працівників.

Невдовзі Вінстона звільнили. Він подав офіційну скаргу й готував позов проти Nvidia та Хуанга, однак сторони уклали досудову конфіденційну угоду.

За даними NYT, Nvidia виплатила Вінстону понад $1 млн. Жодна зі сторін не визнала провини.

У 2007 році інший колишній працівник Nvidia, юрист Стівен Петтігрю, також подав позов проти компанії. Серед іншого він посилався на справу Вінстона як на приклад поведінки, яка створювала юридичні ризики для Nvidia.

Ця справа завершилася позасудовим врегулюванням у 2009 році.

“Правив через страх”

NYT зазначає, що поряд із критикою Хуанг користувався великою відданістю частини працівників Nvidia.

Деякі співробітники називали його технічним візіонером, який передбачив зростання штучного інтелекту та перетворив Nvidia на одну з ключових компаній AI-буму.

Тисячі співробітників після його відставки підписали лист із закликом повернути його до компанії. Деякі працівники навіть робили татуювання з логотипом Nvidia.

Водночас як прихильники, так і критики Хуанга описували корпоративну культуру Nvidia як “культову”.

За словами шести нинішніх і колишніх співробітників, поєднання приниження та мотивації створювало серед працівників відчуття, схоже на “стокгольмський синдром”.

Його стиль перейняли інші керівники

За даними NYT, манера Хуанга вплинула й на інших менеджерів Nvidia.

Серед них видання називає його доньку Медісон Хуанг, яка фактично виконувала функції керівника апарату батька. Співрозмовники стверджують, що вона також часто кричала на співробітників, зокрема на керівників, старших за посадою.

Під час однієї наради торік віцепрезидент Nvidia після критики з її боку заявив:

“У мене панічна атака. Я відключаюся. Вибачте”.

Медісон Хуанг не відповіла на запит NYT про коментар.

Хуанг заперечує звинувачення

Представник Хуанга Джон Фішер відкинув звинувачення Майкла Вінстона, заявивши, що вони походять від співробітника, якого було звільнено.

За його словами, це “вигадки, які тепер неможливо конкретно спростувати”, а підтримка Хуанга тисячами працівників Nvidia нібито свідчить про їхню неправдивість.

На інші запитання щодо поведінки Хуанга його представник не відповів.

Nvidia також відмовилася від коментарів.

Минулого тижня Хуанг пішов у відставку з посади глави Nvidia після публікацій про кілька позашлюбних стосунків. Тимчасовою генеральною директоркою стала Колетт Кресс.

Голова ради директорів Nvidia Гарві Джонс заявив, що компанія “не має наміру повертати Дженсена на посаду CEO”. Раніше цього місяця рада директорів розпочала розслідування щодо Хуанга.