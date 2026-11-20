Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив із міністеркою економіки та енергетики Німеччини Катеріною Райхе залучення німецьких інвестицій та запуск спільних проєктів. Найближчим часом обсяг проєктів зі спільного виробництва та локалізації вантажних шасі й пожежної техніки може сягнути €100 млн.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, попри війну можливості для співпраці з німецьким бізнесом уже є в енергетиці, інфраструктурі та оборонній промисловості.

Реклама

Реклама

“Нам потрібна взаємовигідна співпраця. Вона має зміцнювати українську економіку, а для німецьких компаній робити діяльність в Україні вигідною”, — заявив Корецький.

Спільні проєкти можуть сягнути €100 млн

Як приклад співпраці прем’єр навів угоди, підписані під час Німецько-українського економічного форуму.

Вони передбачають спільне виробництво та локалізацію вантажних шасі й пожежної техніки. За словами Корецького, найближчим часом обсяг таких проєктів може сягнути €100 млн із подальшим розширенням.

Сторони також обговорили розвиток співпраці між “Укрзалізницею” та Deutsche Bahn, спільні енергетичні проєкти з “Нафтогазом” і практичну допомогу обладнанням для “Укренерго”.

Україна запросила додаткову допомогу перед зимою

Окремо Корецький звернувся до німецької сторони з додатковим запитом щодо обладнання та ресурсів, необхідних Україні взимку.

Йдеться про генератори, пальне, техніку, автобуси, а також засоби для зміцнення мостів і переправ.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити роботу над спільними проєктами на рівні урядових команд.