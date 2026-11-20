Увечері 18 листопада в центрі Дніпра автомобіль під керуванням військовослужбовця Національної гвардії виїхав за межі проїзної частини та врізався в електроопору. Внаслідок аварії одна пасажирка загинула, ще одну з травмами госпіталізували.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Водій автомобіля не постраждав. Попереднє освідування показало, що військовослужбовець був тверезим.

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Працівники ДБР прибули на місце ДТП та провели першочергові слідчі дії. Наразі встановлюють усі обставини та причини аварії.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.