Під час масованої атаки РФ на Україну 20 листопада на території Польщі впали дві російські ракети та, ймовірно, реактивний безпілотник. Унаслідок порушення польського повітряного простору ніхто не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Про це повідомляє RMF24.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, російські об’єкти впали у трьох населених пунктах. У Новому Липовці Люблінського воєводства виявили ракету Х-101, у Руднику-над-Сяном Підкарпатського воєводства — ще одну ракету, а в Молодичі, також на Підкарпатті, — ймовірно, реактивний безпілотник.

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Косіняк-Камиш назвав інцидент черговою російською провокацією та звернув увагу на дату атаки.

“Ми маємо справу з черговою провокацією Росії. Дата, на мою думку, не випадкова. Сьогодні відбуваються навчання Коаліції охочих у Новій Дембі, поблизу місць, де діяли наші повітряні сили”, — заявив міністр.

Він зазначив, що російська атака на Україну, яка зачепила Польщу, була однією з найбільших від початку повномасштабної війни.

За даними військових, загалом було зафіксовано 11 об’єктів, які безпосередньо загрожували порушенням польського повітряного простору. Наразі підтверджено проникнення трьох із них.

Протягом ночі у повітряному просторі Польщі діяли польські винищувачі F-16 та шведські Gripen. Їхню роботу забезпечував літак-заправник нідерландських ВПС. Також залучили літак раннього виявлення Saab, який працював над Підкарпатським і Люблінським воєводствами. Також було активовано комплекси Patriot поблизу аеропорту Жешув-Ясьонка та міста Свідник у Люблінському воєводстві та наземні системи POPRAD і Pilica Plus.

Міністр оборони Польщі заявив, що звернеться до генерального секретаря НАТО з проханням виділити додаткові сили та засоби для підтримки операції Eastern Sentry. Цю операцію НАТО розпочало 12 вересня 2025 року для посилення безпеки східного флангу Альянсу, зокрема захисту повітряного простору від російських дронів, літаків та інших загроз.