20 листопада в Києві внаслідок російської ракетної атаки загинули троє людей. За попередньою інформацією, жертвами російської атаки стали працівники “Київводоканалу”. Ще близько 15 людей постраждали внаслідок ударів РФ по столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Наразі відомо про трьох загиблих. За попередньою інформацією, це працівники “Київводоканалу”. Є також постраждалі. Попередньо, близько 15 людей. Медики працюють на місці, надають допомогу”, — йдеться в повідомленні.

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Сімох поранених госпіталізували, також медики надають допомогу постраждалим на місці.

20 листопада російські війська завдали ракетного удару по столиці. Внаслідок атаки пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости, а також об’єкт критичної інфраструктури.

В Оболонському районі уламок ракети влучив у триповерхову будівлю, спричинивши пожежу. У Голосіївському районі зафіксовано влучання на території інфраструктурного об’єкта, де, за попередніми даними, загорілася офісна будівля.

У Подільському районі виникла пожежа в нежитловій забудові. Також повідомлялося про влучання на відкритій території поблизу одного з мостів.