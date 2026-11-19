19 листопада українська легкоатлетка Ярослава Магучіх долучилася до популярного флешмобу, присвяченого виходу відеогри Grand Theft Auto VI. Олімпійська чемпіонка опублікувала фотографії, на яких порівняла себе у 2013 та 2026 роках.

Колаж Ярослава Магучіх розмістила на своїй сторінці в Instagram.

На першому фото Магучіх позує ще дитиною у світлій сукні з квітковим малюнком. На другому — вже доросла спортсменка у синьому світшоті. Поруч розміщені зображення GTA V та GTA VI із зазначенням років виходу обох ігор.

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На скриншоті публікації зафіксовано 10 807 вподобань і 61 коментар.

Підписники залишають спортсменці компліменти та сердечка.

Що за флешмоб GTA VI

19 листопада 2026 року компанія Rockstar Games офіційно випустила Grand Theft Auto VI для PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Від виходу попередньої частини серії, GTA V, минуло 13 років.

На честь релізу в соцмережах поширився тренд GTA 5 vs GTA 6. Суть флешмобу полягає в тому, щоб показати, як змінилося життя за 13 років між виходами GTA V та GTA VI. Попередня частина гри вийшла 17 вересня 2013 року, а нова — 19 листопада 2026 року.

Учасники тренду публікують дві фотографії: якими вони були у 2013 році та якими стали тепер. Для Ярослави Магучіх це порівняння особливо показове: на момент виходу GTA V їй було лише 12 років, а за час очікування наступної частини гри вона стала олімпійською чемпіонкою та світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту.

До флешмобу долучився й американський блогер MrBeast, який опублікував аналогічне порівняння у соцмережі X.

Від перших медалей до світового рекорду: чого досягла Магучіх за 13 років

У 2013 році, коли вийшла GTA V, Ярославі Магучіх було 12 років. Уже в 13-річному віці вона здобула срібну медаль на своїх перших міжнародних змаганнях зі стрибків у висоту в Польщі. У 2016 році виграла чемпіонат України серед спортсменок 2001 року народження.

У 2017 році Магучіх стала чемпіонкою світу серед юнаків та переможницею Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Наступного року виграла чемпіонат Європи U18 та юнацькі Олімпійські ігри в Буенос-Айресі.

У 2019 році українка здобула срібло дорослого чемпіонату світу, встановивши світовий рекорд серед юніорок — 2,04 метра. Тоді 18-річна Магучіх стала наймолодшою медалісткою в історії чемпіонатів світу зі стрибків у висоту. За підсумками сезону її відзначили нагородою “Зірка, що сходить” від World Athletics.

У 2021 році Магучіх виборола бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо. У 2022 році стала чемпіонкою світу в приміщенні та чемпіонкою Європи на відкритому стадіоні, а у 2023 році виграла чемпіонат світу зі стрибків у висоту в Будапешті.

7 липня 2024 року на етапі Діамантової ліги в Парижі Магучіх подолала висоту 2,10 метра, побивши світовий рекорд, який тримався з 1987 року. У серпні вона здобула золоту медаль Олімпійських ігор у Парижі. Того ж року втретє поспіль виграла фінал Діамантової ліги та отримала звання найкращої легкоатлетки Європи й найкращої легкоатлетки світу в небігових дисциплінах.

У 2025 році Магучіх утретє поспіль виграла чемпіонат Європи в приміщенні та здобула бронзову медаль чемпіонату світу на відкритому стадіоні. Того ж року на її честь офіційно назвали астероїд (57915) Mahuchikh, який рухається поблизу орбіти Юпітера.

У 2026 році спортсменка вдруге стала чемпіонкою світу в приміщенні та втретє виграла чемпіонат Європи на відкритому стадіоні. У вересні вона також здобула золото першого в історії World Athletics Ultimate Championship у Будапешті, подолавши висоту 1,99 метра.

Таким чином, за 13 років між виходами GTA V та GTA VI Магучіх пройшла шлях від юної спортсменки до дворазової олімпійської медалістки, олімпійської чемпіонки та світової рекордсменки зі стрибків у висоту.