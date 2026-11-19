Служба безпеки України затримала двох осіб, яких підозрюють у реєстрації понад 160 супутникових терміналів Starlink для російської сторони. За даними СБУ, фігуранти діяли окремо у Миколаєві та Дніпрі, а всі зареєстровані ними термінали вже заблоковані.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, обидва чоловіки потрапили в поле зору російських спецслужб після пошуку “легких” заробітків у тематичних Telegram-каналах.

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СБУ стверджує, що термінали реєстрували на підставних осіб через приватні сервіси поштових операторів.

У Миколаєві, за даними СБУ, оформили майже 100 терміналів

На півдні України затримали безробітного жителя Одеси, якого підозрюють у тому, що на замовлення російських спецслужб він верифікував у Миколаєві майже 100 пристроїв Starlink.

Спочатку чоловік реєстрував термінали на себе, а згодом залучив до цього своїх знайомих.

За даними СБУ, вони шукали неповнолітніх, щоб отримувати їхні паспортні дані для оформлення Starlink.

У Дніпрі затримали мобілізованого, який залишив військову частину

Ще одного підозрюваного СБУ затримала у Дніпрі.

За даними спецслужби, це мобілізований військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину та оформив понад 60 терміналів Starlink.

СБУ стверджує, що за вказівкою російських спецслужб він зареєстрував на своє ім’я товариство з обмеженою відповідальністю і через нього оформлював термінали як для приватної компанії.

Підозрюваним загрожує до довічного ув’язнення

Обох чоловіків затримали за місцями проживання. Під час обшуків у них вилучили смартфони, які, за даними СБУ, містять докази співпраці з російською стороною.

Їм повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за ч. 2 ст. 111 — державна зрада в умовах воєнного стану, та ч. 1 ст. 111-2 — пособництво державі-агресору.

У разі доведення вини їм загрожує від 12 років до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.