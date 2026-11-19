Президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував останні удари по Кримському мосту, заявив про відновлення його залізничної частини та пригрозив Україні значно болючішими діями у відповідь. Також він заявив, що після атак Москва не домовлятиметься про припинення вогню в окремих сферах, і звинуватив Київ та Європу в небажанні миру.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

За словами Путіна, залізничну частину Кримського мосту вже відновлено, а сам міст буде відновлений повністю. Він назвав Кримський міст “виключно мирним об’єктом” і заявив, що його давно не використовують для перевезення нафти та боєприпасів.

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Російський президент пригрозив, що дії РФ у відповідь на атаки по Кримському мосту будуть значно болючішими. Путін розповів, що обговорював із Радою безпеки РФ можливість припинення вогню в окремих сферах, однак після ударів по Кримському мосту Москва відмовляється від таких домовленостей.

“Після ударів по Кримському мосту домовлятися не будемо”, — заявив він.

Путін заявив, що США запропонували компроміси щодо України, на які Росія погодилася під час переговорів в Анкориджі. За його словами, тепер питання полягає в готовності Києва та Європи прийняти ці пропозиції. Російський президент стверджує, що Україна та європейські країни поки не погоджуються на компроміси, але припустив, що згодом їхня позиція може змінитися.

“Якщо Київ та його спонсори усвідомлять реалії, компроміси відбудуться”, — заявив Путін.

Також він висловив думку, що українська влада не хоче миру, оскільки після завершення війни доведеться проводити вибори, на яких нинішня влада не зможе зберегти свої позиції.

Путін зазначив, що Росія ще не сформулювала детально свої вимоги щодо європейської безпеки, однак назвав їх законними. Він також заявив про готовність Москви обговорювати ці вимоги в робочому порядку.