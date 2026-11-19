У ніч на 19 листопада українські ракети “Нептун” уразили залізничну частину Кримського мосту. Повідомляється про влучання в районі арки та залізничних колій, рух потягів зупинено.

Про це повідомили в Міноборони.

Удар припав на залізничну частину переправи через Керченську протоку.

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“Поїзд далі не їде”, — йдеться в повідомленні.

Довжина залізничних колій мосту становить 19 кілометрів, для їхнього будівництва використали 38 тисяч шпал, а загальна вартість будівництва переправи сягнула 228 мільярдів рублів.

Кримський міст має важливе значення для російської військової логістики. Залізницею через нього перевозять пальне та боєприпаси для російського угруповання на півдні України.

Пошкодження залізничної частини мосту ускладнює ці перевезення. Альтернативний сухопутний маршрут проходить поблизу лінії фронту, де російські вантажі можуть зазнавати ударів українських безпілотників.

“Це третій удар по мосту за тиждень. І це відповідь. Лише минулої ночі росія запустила по Україні 98 ударних дронів і ракети. Кінцева. Просимо звільнити Крим”, — йдеться в повідомленні Міноборони.