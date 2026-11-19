Президент США Дональд Трамп заявив, що не укладатиме домовленостей із Володимиром Путіним без участі України. Так він відповів на занепокоєння Києва та європейських столиць напередодні зустрічі з російським президентом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на інтерв’ю Трампа телеканалу Fox News під час саміту АТЕС.

“Я б цього не робив”, — сказав Трамп у відповідь на запитання про можливість домовленостей із Путіним без участі України.

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Водночас американський президент ухилився від відповіді на наступне запитання — чи розмовляв він із президентом України Володимиром Зеленським.

Особиста зустріч Трампа з Путіним 19 листопада стала першою за понад рік. Вона викликала занепокоєння в Києві та інших європейських столицях через можливість домовленостей щодо війни, які можуть вимагати від України неприйнятних поступок.

Адміністрація Трампа активізувала зусилля для досягнення припинення вогню на тлі наближення п’ятої річниці повномасштабної війни. Водночас Путін продовжує вимагати передачі Росії українських територій, які вона не контролює, а російські війська завдають масованих ударів дронами та ракетами по українських містах.

Попри це Трамп наполягає, що Путін прагне завершити війну, та дедалі частіше представляє Зеленського як більшу перешкоду для досягнення миру.

Європейські союзники України вимагають надійних гарантій безпеки, які не дозволять Росії порушити можливе перемир’я. Вони також наполягають на припиненні бойових дій Росією до початку ширших переговорів щодо НАТО та розміщення військ на європейському континенті.

Як раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський, представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер 19 листопада мають поінформувати лідерів країн-союзниць України про переговори Трампа з Путіним та Сі Цзіньпіном.