Заступник міністра війни США з питань політики Елбрідж Колбі розкритикував далекобійні удари України по території Росії під час засідання Контактної групи з питань оборони України 17 листопада в Брюсселі. Після своєї заяви представник Пентагону достроково залишив зустріч, не вислухавши закриту доповідь міністра оборони України Євгенія Хмари.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Колбі заявив, що Вашингтон виступає проти далекобійних ударів України по Росії, оскільки не бачить у них військової користі. За його словами, такі атаки не сприяють завершенню війни та не допомагають стримувати просування російських військ на фронті. Йшлося, зокрема, про українську операцію з ураження Кримського мосту.

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Заяви Колбі викликали подив серед німецьких, британських та інших європейських представників, які вважають удари по території Росії ефективними у військовому сенсі.

“Колбі заявив під час відкритої частини засідання Контактної групи, що США виступають проти далекобійних ударів і не бачать військової користі в атаках углиб Росії. Більшість учасників були спантеличені цим коментарем”, — розповіло німецьке джерело.

За його словами, американський посадовець залишив засідання одразу після виступу, не дочекавшись закритої доповіді Євгенія Хмари. У цій доповіді український міністр наголошував на значенні далекобійних ударів по Росії для ведення бойових дій та їхньому впливі на перебіг війни.

Колбі залишив зустріч разом із представниками преси. Надалі США на засіданні представляв американський посол при НАТО Метью Вітакер. За однією з версій, Колбі мав встигнути на літак. Після виходу із засідання він провів пресконференцію приблизно о 17:00 за місцевим часом у штаб-квартирі НАТО, а потім вирушив до аеропорту.

Німецькі джерела висловили занепокоєння тим, що адміністрація Дональда Трампа під час обговорення війни дедалі частіше підтримує російську позицію.

“У цій кімнаті США були єдиною країною, яка підтримувала російську версію подій, а не позицію України та решти коаліції”, — заявив один зі співрозмовників видання.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус раніше назвав заяви Колбі щодо України “дурними”.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг після переговорів захистив право України на далекобійні удари, які допомагають послаблювати російську військову машину, вигравати час і рятувати життя. Велика Британія також оголосила про передачу Україні 1000 далекобійних безпілотників.

На 19 листопада в Берліні запланована зустріч “Коаліції охочих” за участю близько 40 лідерів. Співголовуватимуть на ній прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем разом із французьким і німецьким колегами.

До переговорів також мають долучитися представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Сторони планують обговорити посилення європейської військової підтримки України, повоєнні гарантії безпеки та відбудову її економіки.