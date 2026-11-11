Палата представників США відхилила спробу імпічменту главі Пентагону Гегсету

Палата представників США, контрольована республіканцями, відхилила спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Ініціативу висунув республіканець Томас Массі, який звинуватив главу Пентагону у порушеннях під час військових операцій США в Ірані, Ємені, Венесуелі та Карибському регіоні.

Про це повідомляє NBC News.

Під час голосування 211 конгресменів підтримали передачу резолюції про імпічмент до комітету, 204 виступили проти. Такий результат фактично зупинив подальший розгляд ініціативи.

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Массі став єдиним республіканцем, який проголосував разом із демократами за продовження процедури.

“Хтось має поставити питання: чи будемо ми дотримуватися чинних законів? Чи будемо ми дотримуватися Конституції? І найкращий спосіб це зробити — оголосити імпічмент Піту Гегсету”, — заявив він.

Резолюція містила вісім статей імпічменту.

Зокрема, Массі звинувачував Гегсета у веденні війни проти Ірану без оголошення війни, законодавчого дозволу, нападу на США або безпосередньої загрози країні. Ще кілька пунктів стосувалися продовження бойових дій після закликів Конгресу вивести американські сили, перевищення 60-денного терміну, передбаченого резолюцією про військові повноваження, та невиконання вимог щодо мінімізації жертв серед цивільного населення.

Окремо автор резолюції звинувачував Гегсета в організації “позасудових убивств” підозрюваних у наркотрафіку в Карибському морі та східній частині Тихого океану, повторних ударах по тих, хто вижив, а також у наказах не рятувати людей після корабельних аварій.

Серед інших звинувачень були незаконне захоплення та усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро для встановлення контролю США над нафтовими запасами країни, переслідування сенатора Марка Келлі та ведення незаконної війни в Ємені.

Сам Гегсет усі звинувачення відкинув і заявив, що всі військові операції, які згадуються в резолюції, були законними.

“Це фарс, це трюк, і всі це знають”, — сказав він, назвавши процедуру імпічменту “політичним спектаклем”.

За словами Гегсета, американські військові операції були спрямовані на знищення можливостей терористичних режимів, боротьбу з наркотрафіком і затримання Ніколаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав міністра оборони. Після голосування він назвав результат “виправданням великого американського патріота”.

Частина республіканців, які раніше критикували Гегсета, також не підтримала імпічмент. Конгресмен Дон Бейкон заявив, що мав багато розбіжностей із главою Пентагону, однак не погодився з форматом ініціативи Массі.

Інший республіканець, Даррелл Ісса, зазначив, що навіть у разі схвалення імпічменту Палатою представників у Сенаті не було б необхідних 67 голосів для відсторонення Гегсета від посади.