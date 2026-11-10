Донеччина стала місцем рекордних втрат РФ: що відомо про результати жовтня

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54 тисячі військовослужбовців ворога за один місяць. Такими, за даними, оприлюдненими українським командуванням, були втрати російської армії в жовтні 2026 року. І майже кожен четвертий із цієї кількості припадає на одну ділянку фронту – смугу відповідальності Угруповання військ (сил) «Азов» у Донецькій області.

4 листопада на офіційному сайті azov.army оприлюднили результати бойових дій за місяць. За повідомленням військового командування, загальні втрати противника в зоні відповідальності УВ (с) «Азов» становили 13 624 особи.

За цими цифрами стоять щоденні важкі бої на одному з найскладніших напрямків російсько-української війни.

13 624 в Донецькій області: про що свідчать ці цифри?

Донеччина залишається одним із ключових напрямів російського наступу. Противник продовжує атакувати українські позиції, залучаючи піхоту, бронетехніку, артилерію та безпілотники.

Оприлюднені результати дозволяють оцінити інтенсивність протистояння. За повідомленням угруповання, щоденні втрати російських військ сягають чисельності батальйону. Водночас показник у 13 624 військових охоплює не лише загиблих, а й поранених.

Як досягається результат бойової роботи?

Втрати противника залежать від багатьох чинників: інтенсивності наступу, застосування різних видів озброєння, якості розвідки та взаємодії між підрозділами.

У сучасних бойових операціях важливу роль відіграють:

Аеророзвідка – виявлення переміщень військ, техніки та позицій противника;

Ударні безпілотники – ураження особового складу, транспорту й озброєння;

Артилерія – вогневе ураження виявлених цілей;

Піхотні підрозділи – утримання позицій і відбиття штурмів;

Зв’язок та управління – координація дій військових на різних ділянках оборони.

Ефективність такої взаємодії має значення для стримування наступальних дій противника та збереження українських позицій.

Підтримка від командування НГУ

Успішність оборони у смузі відповідальності УВ (с) «Азов» також залежить від належного забезпечення, яке організовує Національна гвардія України.

Через командування НГУ бойові підрозділи отримують озброєння, техніку, боєприпаси та засоби зв’язку. Окрему увагу приділяють розвитку безпілотних систем, без яких сучасний бій уже неможливий.

Командувач УВ (с) «Азов» Денис Прокопенко позитивно оцінював роботу командувача НГУ Олександра Півненка, зокрема його залученість до військових процесів, увагу до потреб бійців і відкритість до пропозицій підрозділів.

В угрупованні наголошують, що результати на фронті є спільною заслугою всіх, хто воює на цій ділянці. Командування дякує кожному бійцю, екіпажу та штабу за внесок у знищення ворога.

Чи означають рекордні втрати послаблення російського наступу?

Великі втрати особового складу впливають на здатність військ продовжувати бойові дії. Проте цифри ще не дають відповіді, наскільки змінилася ситуація на фронті.

Для оцінки необхідно враховувати темпи поповнення російських підрозділів, кількість техніки, інтенсивність атак та зміни лінії бойового зіткнення.

Жовтневий показник демонструє масштаб протистояння у Донецькій області та значні втрати, яких, за даними українського командування, зазнав противник.

Результати Угруповання військ (сил) «Азов» стали вагомою частиною загальної статистики за цей місяць. Водночас бойова робота на цьому напрямку триває, а її подальші наслідки визначатимуться розвитком обстановки на фронті.