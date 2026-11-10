РФ відмовляється від припинення вогню в Україні: Лавров пояснив позицію Москви і висміяв європейців

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на вимоги європейських країн негайно припинити вогонь в Україні без визначення подальших кроків. Він також висміяв представників європейських держав, які прибули до Абу-Дабі, але не беруть безпосередньої участі у тристоронніх переговорах України, США та Росії.

Про це повідомляють “Інтерфакс” і видання Bild.

Під час спілкування з журналістами 10 листопада Лавров заявив, що європейські країни наполягають на негайному припиненні вогню, щоб Україна отримала час для відновлення військового потенціалу.

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“Все, що зараз чути з Брюсселя та інших столиць країн Євросоюзу, зводиться до вимоги негайно припинити вогонь. Тобто знову стара логіка: обов’язково потрібно виграти час для своїх клієнтів київського режиму та використати його, щоб хоч якось відновити втрати, яких він зазнав у військовому плані. Ми на це не погодимося, про це вже неодноразово сказано”, — заявив Лавров.

За його словами, Москва вважає доцільним спочатку визначити параметри майбутньої архітектури безпеки, а вже потім переходити до врегулювання російсько-української війни.

“Ідея сформулювати чіткі параметри майбутньої архітектури безпеки і вже потім переходити до врегулювання власне російсько-українського конфлікту — абсолютно розумна”, — сказав міністр.

Водночас він наголосив, що Росія не погодиться на перемир’я без розуміння подальших кроків.

“Погоджуватися на чергове перемир’я, чергове припинення вогню, як би це не називали, не розуміючи, що буде далі, — ми на це не погодимося”, — заявив Лавров.

Глава російського МЗС також стверджує, що європейські країни планують після припинення вогню ввести стабілізаційні сили на територію, контрольовану Україною.

“Ми не дозволимо реалізувати цю концепцію”, — сказав він.

Окремо Лавров прокоментував присутність європейських представників в Абу-Дабі, де 10 листопада розпочалися тристоронні переговори України, США та Росії.

“Що стосується участі європейців, ну прилетіли вони в Абу-Дабі, нехай там у готелі посидять”, — заявив російський міністр.

За словами Лаврова, американські переговорники заздалегідь повідомили російську сторону про намір провести консультації з європейськими представниками.

До Абу-Дабі прибули представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Європейського Союзу та НАТО, проте вони не беруть участі безпосередньо в основних тристоронніх переговорах.

Джаред Кушнер, який представляє американську сторону, заявив, що європейських партнерів наразі лише інформуватимуть про перебіг переговорів. Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль висловив невдоволення таким форматом і зажадав надати Європі місце за столом переговорів.