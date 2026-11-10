Перший день переговорів в Абу-Дабі завершено: Україна, США та РФ продовжать зустрічі завтра

В Абу-Дабі завершився перший раунд переговорів представників України, США та Росії. Зустрічі відновляться вранці 11 листопада.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Тристоронні переговори України, США та Росії відновилися 10 листопада вперше з лютого. Зустрічі в Абу-Дабі заплановані на два дні.

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Перед початком тристоронніх переговорів українська делегація провела зустріч із представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Європейської комісії, до якої також долучилися спецпредставники США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Очільник української делегації Рустем Умєров назвав ключовими пріоритетами України припинення бойових дій, надійні післявоєнні гарантії безпеки, економічне відновлення та гуманітарні питання.

За інформацією РБК-Україна, під час переговорів обговорювали гарантії безпеки та повоєнну архітектуру безпеки Європи. Українська делегація наполягала, що спочатку має відбутися припинення війни, а вже потім — обговорення майбутньої системи європейської безпеки. Цю позицію підтримують європейські партнери.

Серед тем переговорів також називали територіальні питання, механізми моніторингу припинення вогню та повоєнне відновлення України.

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше заявляв, що українська сторона не очікує прориву під час першого раунду переговорів, але має певні очікування від наступної зустрічі.

За словами американського посадовця, США також не розраховують на укладення угоди за підсумками переговорів 10–11 листопада, хоча бачать можливість досягти прогресу.