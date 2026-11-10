Перед переговорами в Абу-Дабі США пішли назустріч одній із ключових вимог Москви — WP

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що завершити війну в Україні можна лише паралельно з ширшою домовленістю з Росією про майбутню систему безпеки в Європі. Такий підхід викликав занепокоєння серед європейських чиновників та колишніх американських посадовців, які вважають, що Вашингтон фактично погоджується обговорювати одну з давніх вимог Кремля.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, переговори в Абу-Дабі мають стати для президента США Дональда Трампа можливістю повернутися до ролі глобального посередника після невдалих для республіканців проміжних виборів.

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Американську делегацію очолюють спецпредставник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Однак ще до початку переговорів США дали зрозуміти, що готові обговорювати не лише припинення війни в Україні, а й ширші питання європейської безпеки.

США пов’язують територіальні питання з новою системою безпеки

Американський чиновник заявив журналістам, що територіальні питання в Україні неможливо вирішити без паралельної роботи над післявоєнною архітектурою безпеки.

“Щоб вирішити територіальні питання всередині України, потрібно працювати над післявоєнною архітектурою безпеки. Це дуже логічний крок”, — сказав він.

За його словами, якщо сторони хочуть завершити війну, вони мають розуміти, “у що саме вони її завершують”.

Такий підхід фактично відкриває дискусію про безпековий порядок у Європі, якої Москва домагалася протягом тривалого часу.

Раніше європейські лідери наполягали, що ширші питання відносин із Росією можуть обговорюватися лише після припинення війни в Україні.

США готові запропонувати Україні гарантії “на кшталт статті 5”

Вашингтон заявляє, що готовий обговорювати для України гарантії безпеки, подібні до статті 5 Північноатлантичного договору.

Йдеться про принцип, за яким напад на одного члена НАТО розглядається як напад на всіх союзників.

Американський чиновник заявив, що адміністрація Трампа готова запропонувати Україні “гарантію безпеки на кшталт статті 5”.

Водночас, за даними The Washington Post, США допускають і обмеження щодо того, як Україна зможе відновлювати свої військові можливості після припинення вогню.

Чиновник пояснив це тим, що жодна зі сторін не захоче припиняти бойові дії, якщо вважатиме, що інша сторона використає паузу для переозброєння та підготовки до нової війни.

У Вашингтоні допускають послаблення санкцій проти Росії

Ще одним елементом потенційної угоди може стати поступове послаблення санкцій проти Росії.

Американський чиновник припустив, що санкції можуть використовуватися як інструмент для того, щоб Москва дотримувалася майбутньої домовленості.

“Можливо, санкції з часом можна використовувати як спосіб стимулювати Росію дотримуватися угоди, залишивши можливість швидко повернути їх у разі порушення”, — сказав він.

Такий підхід означав би, що частина обмежень може бути знята ще до повного виведення російських військ із захоплених українських територій.

Саме це викликає особливе занепокоєння серед європейських чиновників та колишніх американських посадовців.

Європа побоюється переговорів “через її голову”

У Європі зростає занепокоєння через те, що США можуть вести дискусії про безпеку континенту без повноцінної участі самих європейських країн.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що Європа вже має власну безпекову архітектуру — НАТО та Європейський Союз.

“Проблема полягає в тому, що Росія постійно порушує договори, на яких ця система ґрунтується”, — сказала вона.

Французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро також заявив, що європейські країни наполягають на безпосередній участі в переговорах в Абу-Дабі.

Європейські столиці побоюються, що Вашингтон може погодитися на домовленості щодо їхньої безпеки без достатньої координації із союзниками.

Експерти бачать ризик поступок Москві

Колишній помічник держсекретаря США у справах Європи Деніел Фрід назвав такий початок переговорів сумнівним.

На його думку, у Вашингтоні може існувати помилкове уявлення, що війна є наслідком непорозуміння та що російські вимоги у сфері безпеки можна задовольнити окремими компромісами.

“У Росії є законні інтереси безпеки, але вона реалізовувала їх так, що ніхто інший не може почуватися хоча б трохи в безпеці”, — сказав Фрід.

Він припустив, що Трамп може прагнути швидкого політичного результату.

У США нагадують, що Росія вже порушувала попередні угоди

Колишні американські та європейські чиновники нагадують, що після розпаду СРСР уже існували домовленості, які мали регулювати відносини між Росією та Заходом.

Зокрема, йдеться про Основоположний акт Росія — НАТО 1997 року.

На думку критиків нинішнього підходу адміністрації Трампа, ці механізми працювали до того моменту, поки Москва не почала силою змінювати кордони сусідніх держав.

Колишній високопосадовець Ради національної безпеки США Ерік Чіарамелла заявив, що проблема полягає не у відсутності безпекової архітектури, а в тому, що Росія намагалася її зруйнувати.

“Усе це звучить чудово. Проблема в тому, що це саме та архітектура безпеки, яку Росія намагається знищити”, — сказав він.

У Вашингтоні побоюються недостатнього досвіду переговорників

Окремі нинішні та колишні американські чиновники також висловили занепокоєння через недостатній досвід Віткоффа та Кушнера у складних міжнародних безпекових переговорах.

На їхню думку, Москва може використати це для отримання додаткових поступок.

Критики вважають, що США вже демонструють готовність обговорювати економічне співробітництво з Росією ще до досягнення припинення вогню.

Білий дім, своєю чергою, захистив своїх переговорників.

Речниця Білого дому Олівія Вейлс назвала Віткоффа та Кушнера “перевіреними переговорниками” та заявила, що вони зробили для глобальної стабільності більше, ніж багато чиновників за всю кар’єру.

Трамп говорить про “іншу форму” України після війни

Додаткове занепокоєння в Україні та Європі викликали нещодавні заяви Дональда Трампа.

В інтерв’ю CBS News він заявив, що сторони “дуже близькі до угоди” і що Україна після завершення війни, ймовірно, матиме “трохи іншу форму”.

У The Washington Post зазначають, що це посилює побоювання щодо того, що Вашингтон може чинити тиск на Київ задля швидкого компромісу.

При цьому Росія продовжує наполягати на територіальних вимогах і не демонструє готовності до суттєвих поступок.

У США бачать ризик того, що Москва сприйме поступки як слабкість

Старший науковий співробітник Carnegie Endowment for International Peace Нейт Рейнольдс зазначив, що ще донедавна адміністрація Трампа наполягала: економічні домовленості з Росією та ширші переговори про безпеку Європи можливі лише після припинення вогню.

Тепер, за його словами, ця позиція починає змінюватися.

Рейнольдс припустив, що Вашингтон може розширювати порядок денний переговорів у надії домогтися поступок Росії щодо територіальних вимог.

Однак Москва може інтерпретувати це інакше.

“Кремль побачить, що американський опір слабшає”, — сказав він.

На його думку, Росія може спробувати домовлятися з Вашингтоном окремо, створюючи розбіжності між США, Україною та Європою, а потім використати ці суперечності для отримання вигідніших умов щодо України.

Таким чином, напередодні переговорів в Абу-Дабі дискусія вже виходить далеко за межі питання припинення бойових дій. США готові говорити про майбутню архітектуру безпеки Європи, гарантії для України, можливе послаблення санкцій та нові правила відносин із Росією — саме ті питання, які європейські союзники вважають критично важливими для власної безпеки.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в Європі занепокоєні можливістю ширшої домовленості між США та Росією, яка може стосуватися не лише України, а й майбутньої системи безпеки на континенті. Європейські столиці наполягають, що такі питання не можуть вирішуватися без їхньої участі.