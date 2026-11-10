Росія запустила по Україні балістичну ракету і понад 160 дронів: є влучання на 19 локаціях

У ніч на 10 листопада Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою “Іскандер-М” та 162 ударними безпілотниками різних типів. Станом на 07:30 сили протиповітряної оборони збили або подавили 135 дронів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 9 листопада. Балістичну ракету “Іскандер-М” запустили з району Міллерового в Росії.

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Також російські війська застосували 162 ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 96 були реактивними, а також “Гербери” та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Безпілотники запускали з напрямків Брянська, Орла, Шаталового та Міллерового в Росії, а також із Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 135 БпЛА типу Shahed, “Гербера” та дронів інших типів. Із них 70 були реактивними.

Станом на 07:30 кілька ударних безпілотників ще перебували в повітрі, бойова робота тривала.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 19 локаціях. Падіння збитих цілей та їхніх уламків зафіксували ще на дев’яти локаціях.