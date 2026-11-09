        Техно

        Instagram посилює контроль: ШІ розпізнаватиме підлітків, які видають себе за дорослих

        Галина Шподарева
        9 Листопада 2026 21:36
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        Жінка зі смартфоном із застосунком Instagram / Фото: Depositphotos
        Жінка зі смартфоном із застосунком Instagram / Фото: Depositphotos

        9 листопада компанія Meta оголосила про глобальне розширення технології штучного інтелекту для визначення віку користувачів Instagram. Система дозволить виявляти підлітків, які вказали дорослий вік, і автоматично застосовувати до їхніх акаунтів додаткові обмеження.

        Про це пише Reuters.

        Meta планує перевести ще мільйони підлітків в Instagram на спеціальні підліткові акаунти Teen Accounts, навіть якщо в їхніх профілях зазначена дата народження, яка відповідає повнолітньому користувачу.

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        Такі акаунти вже доступні в Instagram, Facebook і Messenger. Вони мають вбудовані механізми захисту, які автоматично обмежують коло людей, що можуть зв’язуватися з підлітками, контент, який вони бачать, а також час користування застосунками.

        У США батьки вже цього місяця почнуть отримувати повідомлення від Instagram з поясненнями, як підлітків переводять на відповідні їхньому віку налаштування захисту.

        В Австралії Meta вже почала використовувати інформацію про вікову категорію користувачів, яку надає Apple, як додатковий спосіб визначення віку.

        Компанія також продовжує впроваджувати технологію у Facebook, а до кінця року планує розпочати її глобальне застосування у Threads.

        Судові позови проти Meta

        Розширення перевірок відбувається на тлі численних судових позовів проти Meta через звинувачення у шкоді, яку її платформи нібито завдають підліткам.

        У серпні компанія уклала мирові угоди на суму до 18 мільярдів доларів із майже всіма штатами та територіями США. Позови подали генеральні прокурори через можливу шкоду соціальних мереж для неповнолітніх.

        У межах домовленостей Meta погодилася вдосконалити механізми виявлення підлітків і дітей віком до 13 років.

        Крім того, минулого місяця компанія врегулювала позов підлітка під час судового процесу в Лос-Анджелесі. У справі розглядалися звинувачення в тому, що Instagram і Facebook були розроблені таким чином, щоб викликати залежність, спричиняючи проблеми з психічним здоров’ям і розлади харчової поведінки.


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