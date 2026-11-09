На Київщині чадний газ від генератора вбив трьох людей: 16-річний хлопець вижив

У Київській області у селі Чупира Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє людей, серед яких 16-річна дівчина. 16-річного підлітка госпіталізували.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Повідомлення про отруєння чотирьох людей надійшло до правоохоронців від медиків 8 листопада. За словами заявника, у приватному будинку троє людей перебували без свідомості, а ще один підліток подавав ознаки життя.

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На місці події медики констатували смерть 47-річного власника будинку, його 39-річної співмешканки та її 16-річної доньки.

16-річного сина власника оселі доправили до лікарні.

За попередніми даними, мешканці будинку використовували бензиновий генератор для забезпечення електропостачання. Його встановили у підвальному приміщенні, де накопичилися небезпечні для життя вихлопні гази.

Обставини трагедії встановлюються.