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        На Київщині чадний газ від генератора вбив трьох людей: 16-річний хлопець вижив

        Галина Шподарева
        9 Листопада 2026 20:38
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        На Київщині через генератор загинули двоє дорослих та дитина / Фото: Поліція Київщини
        На Київщині через генератор загинули двоє дорослих та дитина / Фото: Поліція Київщини

        У Київській області у селі Чупира Білоцерківського району внаслідок отруєння чадним газом загинули троє людей, серед яких 16-річна дівчина. 16-річного підлітка госпіталізували.

        Про це повідомили в поліції Київської області.

        Повідомлення про отруєння чотирьох людей надійшло до правоохоронців від медиків 8 листопада. За словами заявника, у приватному будинку троє людей перебували без свідомості, а ще один підліток подавав ознаки життя.

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        На місці події медики констатували смерть 47-річного власника будинку, його 39-річної співмешканки та її 16-річної доньки.

        16-річного сина власника оселі доправили до лікарні.

        За попередніми даними, мешканці будинку використовували бензиновий генератор для забезпечення електропостачання. Його встановили у підвальному приміщенні, де накопичилися небезпечні для життя вихлопні гази.

        Обставини трагедії встановлюються.


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