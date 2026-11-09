У складі ЗСУ з’явиться новий вид військ — Космічні сили: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада 9 листопада підтримала в першому читанні законопроєкт, який передбачає появу Космічних сил у структурі Збройних сил України. Новий вид ЗСУ має забезпечити спроможність України протистояти загрозам із космічного простору.

Про це повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Парламент ухвалив за основу законопроєкт №13255, який передбачає внесення змін до Закону України “Про Збройні Сили України”.

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Як зазначено в пояснювальній записці, документ має створити законодавчу основу для формування та ефективного функціонування Космічних сил як окремого виду ЗСУ.

Очікується, що їх створення дозволить Україні розвинути організаційно-правові, інституційні та військово-технічні спроможності для протидії загрозам із космічного простору з боку Росії або будь-якого іншого потенційного агресора.

Для цього законопроєкт пропонує доповнити статтю 3 Закону України “Про Збройні Сили України”, включивши Космічні сили до переліку видів ЗСУ.