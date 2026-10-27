У 2026 році українські дрони уразили понад 300 тисяч російських військових — Міноборони

З початку 2026 року українські безпілотники знищили або поранили близько 302 тисяч російських військових. Кожне ураження, за даними Міноборони, було зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
У відомстві навели помісячну динаміку уражень військовослужбовців армії РФ дронами Сил оборони:
- січень — 29 572;
- лютий — 26 204;
- березень — 33 989;
- квітень — 33 961;
- травень — 30 548;
- червень — 27 072;
- липень — 30 272;
- серпень — 29 554;
- вересень — 32 739;
- 1–25 жовтня — 27 829.
Найбільше уражень зафіксували у березні та квітні — майже по 34 тисячі за місяць.
У Міноборони наголосили, що всі такі випадки підтверджуються відеозаписами в системі DELTA та проходять перевірку Brave1.