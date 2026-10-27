        Суспільство

        У 2026 році українські дрони уразили понад 300 тисяч російських військових — Міноборони

        Вадим Вакаренко
        27 Жовтня 2026 12:47
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        Українські військові на дорозі біля пошкодженої техніки / Фото: Міністерство оборони України
        Українські військові на дорозі біля пошкодженої техніки / Фото: Міністерство оборони України

        З початку 2026 року українські безпілотники знищили або поранили близько 302 тисяч російських військових. Кожне ураження, за даними Міноборони, було зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1.

        Про це повідомило Міністерство оборони України.

        У відомстві навели помісячну динаміку уражень військовослужбовців армії РФ дронами Сил оборони:

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        • січень — 29 572;
        • лютий — 26 204;
        • березень — 33 989;
        • квітень — 33 961;
        • травень — 30 548;
        • червень — 27 072;
        • липень — 30 272;
        • серпень — 29 554;
        • вересень — 32 739;
        • 1–25 жовтня — 27 829.

        Найбільше уражень зафіксували у березні та квітні — майже по 34 тисячі за місяць.

        У Міноборони наголосили, що всі такі випадки підтверджуються відеозаписами в системі DELTA та проходять перевірку Brave1.


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