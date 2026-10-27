У 2026 році українські дрони уразили понад 300 тисяч російських військових — Міноборони

З початку 2026 року українські безпілотники знищили або поранили близько 302 тисяч російських військових. Кожне ураження, за даними Міноборони, було зафіксоване на відео в бойовій системі DELTA та верифіковане кластером оборонних інновацій Brave1.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві навели помісячну динаміку уражень військовослужбовців армії РФ дронами Сил оборони:

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січень — 29 572;

лютий — 26 204;

березень — 33 989;

квітень — 33 961;

травень — 30 548;

червень — 27 072;

липень — 30 272;

серпень — 29 554;

вересень — 32 739;

1–25 жовтня — 27 829.

Найбільше уражень зафіксували у березні та квітні — майже по 34 тисячі за місяць.

У Міноборони наголосили, що всі такі випадки підтверджуються відеозаписами в системі DELTA та проходять перевірку Brave1.