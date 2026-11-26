Президент України Володимир Зеленський 26 листопада змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України. Замість Дмитра Гереги на посаду призначено Дмитра Ткаченка.

Про це йдеться в указах президента № 1143/2026 та № 1144/2026.

Указом № 1143/2026 глава держави звільнив Дмитра Михайловича Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.

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Іншим указом, № 1144/2026, Зеленський призначив на цю посаду Дмитра Васильовича Ткаченка.

Як пише РБК-Україна з посиланням на джерело в Генеральному штабі ЗСУ, з 1 серпня до 3 листопада 2026 року у ЗСУ замінили 56 командирів і начальників військових формувань та органів військового управління від рівня бригади й вище.

“Насамперед ідеться про посилення штабів і призначення на командирські посади офіцерів із належним бойовим досвідом”, — пояснив співрозмовник видання.

Зміни в управлінні військами також передбачають розширення повноважень командирів бригад і батальйонів, поступову відмову від надмірної централізації, скорочення бюрократичних процедур і звітності. Вище командування натомість зосереджується на визначенні оперативних цілей, координації та забезпеченні військ.

Довідка. Сили підтримки ЗСУ — окремий рід сил у складі Збройних сил України, який забезпечує діяльність військ та виконання ними бойових завдань. Об’єднує інженерні війська, війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, підрозділи геопросторової підтримки, гідрометеорологічну та кінологічну служби.

Серед основних завдань — інженерне облаштування оборонних позицій, мінування та розмінування територій, наведення переправ, захист військ від радіаційних, хімічних і біологічних загроз, топографічне, навігаційне та метеорологічне забезпечення.

Командування Сил підтримки створили у лютому 2020 року на базі Головного управління оперативного забезпечення ЗСУ. З 1 січня 2022 року Сили підтримки функціонують як окремий рід сил Збройних сил України.