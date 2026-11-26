Гурт Spokusy відсторонили від участі в Національному відборі на Євробачення-2027. Причиною стали неетична поведінка та висловлювання співзасновника, гітариста і співавтора пісні Ігоря Черепанова.

Про це повідомляє Суспільне.

Рішення про дискваліфікацію гурту оргкомітет Нацвідбору ухвалив 26 листопада під час позачергового засідання.

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У Суспільному пояснили, що перед затвердженням лонглиста всіх виконавців перевіряли на наявність репутаційних ризиків. На той момент інформації про спілкування Черепанова з неповнолітніми, яке має ознаки грумінгу, не було. Після оприлюднення відповідних відомостей оргкомітет скликав позачергове засідання.

Суспільне наголосило, що категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-яке спілкування сексуального характеру з неповнолітніми.

Підставою для дискваліфікації Spokusy стало порушення пункту 4.6 правил Нацвідбору, який передбачає відсутність неетичної поведінки чи висловлювань учасників як під час відбору, так і в минулому.

Участь у Нацвідборі продовжать 17 виконавців. Найближчим часом оргкомітет визначить фіналістів.

Фінал Національного відбору запланований на лютий 2027 року. У ньому виступлять щонайменше сім виконавців, а переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів.

Євробачення-2027

71-й пісенний конкурс Євробачення вперше прийматиме Болгарія. Він відбудеться у прибережному місті Бурґас на новому спортивно-розважальному майданчику “Арена Бурґас”.

Півфінали конкурсу заплановані на 11 та 13 травня, гранд-фінал — на 15 травня.

У 2026 році перемогу на Євробаченні здобула представниця Болгарії Dara з піснею Bangaranga, набравши 516 балів. Українська співачка Leléka з композицією Ridnym посіла дев’яте місце.