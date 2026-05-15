Співачка Leléka вивела Україну у гранд-фінал “Євробачення-2026”

Україна пройшла у фінал “Євробачення-2026”, який відбудеться 16 травня у Відні. Країну на конкурсі представляє співачка Leléka з піснею Ridnym.

Про це повідомляє Суспільне.

Leléka виступила у другому півфіналі під номером 12. За результатами голосування глядачів та журі Україна пройшла до гранд-фіналу конкурсу.

Пісню Ridnym виконали Вікторія Лелека та бандурист Ярослав Джусь.

Образ для співачки створювала дизайнерка Лілія Літковська. Над стилізацією також працювала команда Маргарити Шекель, а постановку номера створила команда на чолі з режисером Іллею Дуциком.

Як зазначає Суспільне, Україна завжди проходила у фінал “Євробачення” з моменту запровадження півфіналів у 2004 році, за винятком 2015-го та 2019 років, коли країна не брала участі в конкурсі.

Разом з Україною у фіналі також виступлять представники Греції, Фінляндії, Бельгії, Швеції, Молдови, Ізраїлю, Сербії, Хорватії, Литви, Польщі, Норвегії, Австралії, Румунії, Мальти, Кіпру, Албанії, Данії та Чехії.

Ювілейний 70-й конкурс “Євробачення” проходить у Відні на арені Wiener Stadthalle.