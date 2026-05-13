        У Відні завершився перший півфінал Євробачення-2026: хто пройшов у фінал

        Сергій Бордовський
        13 Травня 2026 07:27
        Вікі Леандрос виконує пісню «L'Amour Est Bleu» у якості відкриваючого номера під час першого півфіналу конкурсу «Євробачення» у «Вінер Штадтхалле», Відень, 2026 рік / Скриншот
        У Відні 12 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2026, у якому за вихід до фіналу боролися 15 країн. За результатами голосування визначилися перші десять фіналістів конкурсу.

        Як повідомляє Головне в Україні, до фіналу Євробачення-2026 пройшли Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща.

        Перший півфінал відкрився виступом переможниці Євробачення-1972 Вікі Леандрос, яка виконала пісню “L’amour Est Bleu” у новому аранжуванні.

        Серед учасників шоу були представники Молдови Satoshi з композицією “Viva, Moldova!”, шведська співачка Felicia з піснею “My System”, хорватський гурт Lelek із “Andromeda”, а також фінський дует Лінди Лампеніус та Пете Паркконена з піснею “Liekinheitin”.

        Ізраїль на конкурсі представив Ноам Беттан із піснею “Michelle”.

        Нагадаємо, через участь Ізраїлю від конкурсу відмовилися Іспанія, Ісландія, Ірландія, Словенія та Нідерланди.

        Також у першому півфіналі виступили представники Італії та Німеччини, які автоматично потрапляють до фіналу як країни-засновниці конкурсу.

        Україна голосуватиме у другому півфіналі 14 травня, де виступить українська представниця LELEKA.


