“Готові до співпраці”: у МЗС відреагували на виявлення у Греції нібито українського морського дрона

Міністерство закордонних справ України не мають інформації щодо виявленого у Греції морського дрона. У МЗС заявили, що готові до співпраці з грецькою стороною.

Як пише hromadske, про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий.

За його словами, Україна відкрита до співпраці з грецькою стороною для зʼясування обставин інциденту, “якщо з їхнього боку будуть відповідні запити”.

Реклама

Реклама

Проте станом на зараз в української сторони немає жодних свідчень про приналежність дрона до українських операторів.

Нагадаємо, 7 травня біля острова Лефкада в Греції рибалки виявили морський дрон – нібито український Magura V3 без вибухівки. За інформацією видання Kathimerini, у рамках розслідування припускають, що дрон, можливо, використовували наркоторговці для контрабанди наркотиків. Однак, за даними видання, не виключають і версію того, що безпілотник може бути пов’язаний із запланованими атаками на судна “тіньового флоту” Росії.