Україна й Греція уклали договір про постачання газу: перші обсяги надійдуть у січні

Греція та Україна офіційно підписали договір про постачання природного газу. Перші обсяги надійдуть у січні, повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єром Кіріакосом Міцотакісом у Афінах.

Про домовленості між країнами повідомило Суспільне. За словами Міцотакіса, американський скраплений газ постачатимуть маршрутом «з півдня на північ» — від порту Александруполіса в Греції до Одеси.

Президент Зеленський наголосив, що угода є частиною ширшого енергетичного пакета на зиму, покликаного забезпечити країну газом попри постійні російські удари по енергетичній інфраструктурі. Він підкреслив, що постачання LNG через Грецію дозволить компенсувати втрати українського видобутку та зміцнити енергетичну безпеку держави.

«Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що у першому кварталі буде реалізовано наші перші домовленості», — зазначив президент.

Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс підтвердив стратегічне значення угоди, назвавши новий маршрут «безпечної енергетичної артерії» від Греції до України. Він наголосив, що Афіни стають вузлом постачання американського LNG до Центральної та Східної Європи, а укладена домовленість допоможе Україні стати незалежною від російського газу.

Зеленський подякував міжнародним партнерам, зокрема США, за підтримку в реалізації проєкту, зазначивши, що саме у Греції створена унікальна інфраструктура для таких поставок.

Досягнуті домовленості передбачають як оперативні поставки газу у першому кварталі 2026 року, так і довгострокову співпрацю з метою зміцнення енергетичної безпеки України та регіону.