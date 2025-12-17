Ділки відібрали земельну ділянку у військового, поки той був на фронті

У Вінниці повідомлено про підозру трьом особам у справі про незаконне заволодіння земельною ділянкою військовослужбовця Збройних Сил України.

За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури підозри оголошено двом цивільним особам та державному реєстратору. Слідством встановлено, що двоє фігурантів, діючи за попередньою змовою, підробили договір купівлі-продажу земельної ділянки, умисно датувавши його 2007 роком. У 2024 році цей документ використали для незаконної реєстрації права власності на землю на одного з учасників схеми, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Державний реєстратор однієї з селищних рад Вінницького району, попри очевидні порушення, здійснив державну реєстрацію права власності на підставі підробленого договору. Саме це дало змогу реалізувати незаконну схему та спричинило тяжкі наслідки.

Шахраям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, державному реєстратору – за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Сума завданих збитків становить майже 1,4 млн грн.

Про ситуацію правоохоронці дізналися після публікацій у регіональних медіа Вінниччини у серпні. Військовослужбовець Михайло Савчук звернувся по захист після того, як, повернувшись із району виконання бойових завдань, дізнався про втрату земельної ділянки, що належала його матері. Згодом стало відомо, що будинок на цій ділянці було знесено.

Прокуратура відреагувала невідкладно. Керівник Вінницької обласної прокуратури Олег Ткаленко особисто очолив групу прокурорів, провів зустріч із потерпілим та його захисником і взяв хід розслідування під особистий контроль. За його вказівкою 21 серпня 2025 року кримінальне провадження додатково перекваліфіковано на статті про шахрайство та заволодіння майном.

У ході досудового розслідування зібрано докази, проаналізовано дані державних реєстрів, проведено обшуки та судові експертизи, встановлено коло причетних осіб. За рішенням суду на спірну земельну ділянку накладено арешт для збереження майна та відновлення порушених прав потерпілого.

Досудове розслідування триває. Його здійснюють слідчі Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області.