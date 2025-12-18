Вбивство українця у Відні: Нацполіція затримала двох підозрюваних в Одесі

Національна поліція України у співпраці з правоохоронними органами Австрії та за підтримки Європолу встановила і затримала двох громадян України, яких підозрюють у причетності до вбивства українця у Відні.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Двох громадян України заарештували у справі про вбивство у Відні / Фото: Нацполіція

Розслідування розпочалося після заяви про зникнення 21-річного українця, яка надійшла до поліції Харківської області наприкінці листопада. Згодом австрійські правоохоронці повідомили українську сторону про виявлення у Відні спаленого автомобіля з тілом у салоні. Експертиза підтвердила, що загиблим є зниклий громадянин України.

За версією слідства, підозрювані застосували до потерпілого насильство та, погрожуючи вбивством, змусили його надати доступ до електронного гаманця з криптовалютою. Після цього чоловіка помістили до багажника автомобіля та підпалили транспортний засіб.

Отримавши від австрійських колег інформацію про ймовірних виконавців злочину, українські правоохоронці встановили, що після події ті виїхали з Австрії та перетнули український кордон. У результаті оперативних заходів обох підозрюваних затримали в Одесі. Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, одяг та інші предмети, які можуть мати доказове значення.

Злочин кваліфіковано як умисне вбивство за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрюваним повідомили про підозру, а 18 грудня Печерський районний суд Києва обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нацполіція заявляє, що продовжує координацію з австрійськими правоохоронцями для забезпечення притягнення винних до відповідальності.