В Одесі військові ТЦК побили поліцейського: їм загрожує до п’яти років ув’язнення

Поліція розпочала досудове розслідування за фактом побиття працівника правоохоронного органу військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє поліція Одещини.

За даними правоохоронців, подія сталася кілька днів тому під час доставлення дільничним офіцером поліції до одного з відділів Одеського РТЦК та СП чоловіка, який порушив правила військового обліку. Троє військовослужбовців, один із яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, почали проявляти агресію до поліцейського, висловлювалися нецензурною лайкою, а після зауваження вчинили бійку.

За фактом умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Фігурантам повідомлено про підозру, їх затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські клопочуть про обрання їм запобіжних заходів, слідство триває.